Фининспекция доработает раскритикованное руководство по финансовой грамотности

На состоявшемся в среду круглом столе в Рийгикогу встретились представители Финансовой инспекции, Министерства финансов, банковского сектора и финансовых инфлюенсеров, чтобы обсудить проект руководства «Хорошая и плохая практика инфлюенсеров», вызвавший широкую критику в обществе.
Foto: Liis Treimann
После получения многочисленных отзывов на первый проект – как от участников рынка, так и от популяризаторов финансовой грамотности – инспекция решила существенно доработать документ. Об этом стало известно в среду на круглом столе, который организовал член финансовой комиссии Рийгикогу Март Вырклаэв.
Финансовая инспекция разрабатывает рамочный документ о хорошей и плохой практике для инфлюенсеров, которые делятся знаниями о финансах. Однако, по мнению известных инвесторов, документ чрезмерно перегружен и в предложенном виде фактически делает невозможным любое консультирование.
Когда Финансовая инспекция пригласила за один стол инфлюенсеров и меня — «инвестора старой школы» — первой мыслью было: неужели я и вправду где-то оступился. Получил подтверждение, что установленные для себя правила выбрал верно.
Компания Täisteenusliisingu AS, привлекавшая средства через закрытое размещение облигаций, действует на грани закона и требований Финансовой инспекции, используя для продвижения предложения помощь блогера Rahakratt.