Назад 15.01.26, 12:04 Фининспекция доработает раскритикованное руководство по финансовой грамотности Финансовая инспекция готовит новую версию руководства по хорошей и плохой практике инфлюенсеров, в которой одним из ключевых изменений станет корректировка критерия «восприятие слушателя».

На состоявшемся в среду круглом столе в Рийгикогу встретились представители Финансовой инспекции, Министерства финансов, банковского сектора и финансовых инфлюенсеров, чтобы обсудить проект руководства «Хорошая и плохая практика инфлюенсеров», вызвавший широкую критику в обществе.

Foto: Liis Treimann

После получения многочисленных отзывов на первый проект – как от участников рынка, так и от популяризаторов финансовой грамотности – инспекция решила существенно доработать документ. Об этом стало известно в среду на круглом столе, который организовал член финансовой комиссии Рийгикогу Март Вырклаэв.