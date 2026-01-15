Назад 15.01.26, 14:41 Iute Group получила от Нацбанка Украины разрешение на создание цифрового банка Эстонская компания Iute Group, работающая в странах Юго-Восточной Европы, получила разрешение от Национального банка Украины и подписала соглашение, которое позволит ей начать создание цифрового банка в Украине, сообщила компания в пресс-релизе.

Общий объем инвестиций группы в Украину не превысит 15 миллионов евро до достижения определенных целей по доходности и прибыльности, сказал глава Iute Group Тармо Сильд.

Foto: Liis Treimann

В конце года Iute Group выиграла тендер, организованный Фондом гарантирования вкладов физических лиц Украины. После этого последовало одобрение со стороны Национального банка Украины и подписание соглашения о передаче части активов и обязательств по вкладам банка RWS, включая около 13 000 частных клиентов.