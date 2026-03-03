Назад 03.03.26, 18:22 Райн Лыхмус: LHV необходимы серьезные и глубокие перемены По словам основателя и крупного акционера LHV Райна Лыхмуса, LHV необходимы глубокие внутренние перемены.

Просто нужен новый подход, новое дыхание, сказал Райн Лыхмус Äripäev.

Foto: Andras Kralla

Сегодня стало известно, что в начале апреля Кадри Кийсель покинет пост главы LHV Pank. В дальнейшем пост займет возвращающийся из Великобритании Эрки Килу. Кроме того, банк сообщил о выплате рекордных дивидендов. Райн Лыхмус — та самая буква L в аббревиатуре LHV, и он ожидает от компании нового дыхания.