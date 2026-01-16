Morgan Stanley видит в акциях нидерландского производителя чипов серьезный потенциал роста

Нидерландский производитель чипового оборудования ASML, по мнению американского инвестиционного банка Morgan Stanley, может еще значительно подорожать.
Foto: Reuters/Scanpix
Как сообщили аналитики банка в комментарии Bloomberg, их прогноз по компании стал еще более оптимистичным после того, как крупнейший клиент ASML – Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) – заявил, что инвестиционный бум в сфере ИИ признаков замедления не демонстрирует.
