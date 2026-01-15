Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,23%318
  • OMX Riga0,29%936,44
  • OMX Tallinn0,24%2 083,51
  • OMX Vilnius0,51%1 400,53
  • S&P 500−0,53%6 926,6
  • DOW 30−0,09%49 149,63
  • Nasdaq −1%23 471,75
  • FTSE 1000,48%10 233,42
  • Nikkei 225−0,42%54 110,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,11
  15.01.26, 13:53

Министр иностранных дел Дании: в случае с Трампом я ничего не могу исключать

Датчане добились от встречи в Вашингтоне максимума, но единственный, кого не удалось убедить, – это президент США.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен также встретился в Вашингтоне с дружественно настроенными сенаторами и конгрессменами.
  • Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен также встретился в Вашингтоне с дружественно настроенными сенаторами и конгрессменами.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Дональд Трамп, несмотря на усилия датской стороны, вновь подтвердил, что требует передать Гренландию США и не исключил, что при необходимости добьется этого силой. Американский президент предупредил: если он не получит желаемого, остров захватят Россия и Китай.
