Министр иностранных дел Дании: в случае с Трампом я ничего не могу исключать

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен также встретился в Вашингтоне с дружественно настроенными сенаторами и конгрессменами.
Foto: Reuters/Scanpix
Дональд Трамп, несмотря на усилия датской стороны, вновь подтвердил, что требует передать Гренландию США и не исключил, что при необходимости добьется этого силой. Американский президент предупредил: если он не получит желаемого, остров захватят Россия и Китай.
Эксперт Райво Варе опасается, что операция США в Венесуэле станет прецедентом, который побудит диктатуры вроде Китая или России напасть на Тайвань и Казахстан. «Международного права не существует: это кормушка для демагогов и юристов», – считает в связи с этим эксперт нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин.
Акции датского производителя лекарств Novo Nordisk в моем портфеле под давлением. С одной стороны, президент США Дональд Трамп высказывает угрозы в адрес Гренландии, с другой – плохая готовность самой компании оседлать волну бума.