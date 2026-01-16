Назад 16.01.26, 16:02 Делов-то: месяц без налогов, нет повода не выпить В новом выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ пытаются разобраться, где заканчивается случайность и начинается системная проблема, спорят, не слишком ли Европа увязла в американской бирже, и соглашаются с Каей Каллас, но не во всем.

В то время как реформисты и «Ээсти 200» показывают чудеса законотворчества, Михал мечется при принятии решений, а Кая Каллас предложила свой ответ на все случаи жизни.

Foto: Дизайнер Алена Ценно, изображение сгенерировано ИИ

На этой неделе наши законотворцы неожиданно для всех освободили онлайн-казино от налога своей поправкой к закону. Ошибку обнаружили не депутаты и не министерства, а юрист игорной компании, что уже само по себе звучит как тонкая ирония судьбы.

Как так вообще получилось: поспешили, или вселенная шлет сигнал, что закон в принципе неправильный, а может это и не ошибка вовсе, а злонамеренный умысел?

Кая Каллас организовала небольшую репризу в подкасте, опробовав себя в роли юмориста. Правда, журналисты нашли в ее шутке больше горькой правды, чем искрометного юмора.

Придя к консенсусу, что ситуация в мире сегодня действительно намекает, что нет повода не выпить, журналисты взялись за непростую тему – инвестиции будущих эстонских пенсионеров в США и уязвимость Европы и в этих вопросах. Правда, тут прийти к общему взаимопониманию не удалось. Поэтому, ничего не оставалось, как выразить озабоченность.

Под занавес премьер-министр Эстонии внес на обсуждение идею не менять законы слишком часто. Интересно, а сама Партия реформ готова принять этот вызов?

И на десерт – новый лауреат Нобелевской премии мира Дональд Трамп. Поздравлять будем?

Об этом и о многом другом в подкасте «Делов-то!» беседовали Олеся Лагашина, Ярослав Тавгень и Дмитрий Фефилов.