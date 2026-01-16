Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,16%318,54
  • OMX Riga−0,41%934,7
  • OMX Tallinn−0,22%2 079,27
  • OMX Vilnius0,98%1 414,37
  • S&P 5000,04%6 947,34
  • DOW 30−0,08%49 403,81
  • Nasdaq −0,02%23 524,99
  • FTSE 100−0,04%10 235,29
  • Nikkei 225−0,32%53 936,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,18
  16.01.26, 16:02

Делов-то: месяц без налогов, нет повода не выпить

В новом выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ пытаются разобраться, где заканчивается случайность и начинается системная проблема, спорят, не слишком ли Европа увязла в американской бирже, и соглашаются с Каей Каллас, но не во всем.
В то время как реформисты и «Ээсти 200» показывают чудеса законотворчества, Михал мечется при принятии решений, а Кая Каллас предложила свой ответ на все случаи жизни.
  • В то время как реформисты и «Ээсти 200» показывают чудеса законотворчества, Михал мечется при принятии решений, а Кая Каллас предложила свой ответ на все случаи жизни.
  • Foto: Дизайнер Алена Ценно, изображение сгенерировано ИИ
На этой неделе наши законотворцы неожиданно для всех освободили онлайн-казино от налога своей поправкой к закону. Ошибку обнаружили не депутаты и не министерства, а юрист игорной компании, что уже само по себе звучит как тонкая ирония судьбы.
Как так вообще получилось: поспешили, или вселенная шлет сигнал, что закон в принципе неправильный, а может это и не ошибка вовсе, а злонамеренный умысел?
Кая Каллас организовала небольшую репризу в подкасте, опробовав себя в роли юмориста. Правда, журналисты нашли в ее шутке больше горькой правды, чем искрометного юмора.

Статья продолжается после рекламы

Придя к консенсусу, что ситуация в мире сегодня действительно намекает, что нет повода не выпить, журналисты взялись за непростую тему – инвестиции будущих эстонских пенсионеров в США и уязвимость Европы и в этих вопросах. Правда, тут прийти к общему взаимопониманию не удалось. Поэтому, ничего не оставалось, как выразить озабоченность.
Под занавес премьер-министр Эстонии внес на обсуждение идею не менять законы слишком часто. Интересно, а сама Партия реформ готова принять этот вызов?
И на десерт – новый лауреат Нобелевской премии мира Дональд Трамп. Поздравлять будем?
Об этом и о многом другом в подкасте «Делов-то!» беседовали Олеся Лагашина, Ярослав Тавгень и Дмитрий Фефилов.
Mнения
  • 09.01.26, 16:11
Делов-то: мир перекроим, от велодорожек откажемся! Экономия в Таллинне, «СВО» в Венесуэле и риэлторский взгляд на Гренландию
Могут ли США вторгнуться в Гренландию? Что изменила в мировой политике операция по аресту и вывозу в Штаты венесуэльского диктатора Николаса Мадуро? Обсуждаем геополитику, поезда и проблемы с мусором в Таллинне в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
Новости
  • 16.01.26, 10:13
Рийгикогу исправит ошибку в Законе о налоге на азартные игры в феврале
Рийгикогу начнет обсуждение нового законопроекта о внесении поправок в Закон о налоге на азартные игры в следующий вторник. Ошибку планируется устранить в первой половине февраля.
Биржа
  • 12.01.26, 11:11
Спецвыпуск «Вкуса биржи»: почему Баффет – легенда? Прогнозы Уолл-стрит на 2026 год
Мы вам аналитики подвезли! Нет, мы всегда подвозим – но в этот раз даже не пытаемся сделать вид, что это имеет отношение к каким-то суетливым и сиюминутным новостям, которые померкнут на фоне вечности. Аналитика only.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Новости
  • 16.01.26, 18:21
КаПо выдворила из Эстонии гражданина РФ: он «мечтал о российской армии»
Новости
  • 16.01.26, 18:12
Китай остановил закупки российской электроэнергии
Новости
  • 16.01.26, 17:45
Эстонский стартап завоевал доверие L’Oréal и нацелен на многомиллионные сделки
Инвестор Тоомас
  • 16.01.26, 17:27
Инвестор Тоомас: вот инвестиция, которую я не посоветую никому
Новости
  • 16.01.26, 17:09
Трамп возвращается на экономический форум в Давосе. Михал останется в Таллинне
Новости
  • 16.01.26, 16:57
Кафе в Каламая обанкротилось, долги достигают 100 000 евро
Биржа
  • 16.01.26, 16:24
Morgan Stanley видит в акциях нидерландского производителя чипов серьезный потенциал роста
Mнения
  • 16.01.26, 16:02
Делов-то: месяц без налогов, нет повода не выпить

Инвестор и частный трейдер Микк Лаанес заявил, что редкоземельные металлы превратились в международной политике в вопрос госбезопасности и энергетической независимости.
Биржа
  • 15.01.26, 08:53
Химические элементы манят сумасшедшей доходностью. Инвесторы указывают на риски
Центр прикладных исследований на базе госкомпании Metrosert пока в начальной стадии развития.
Эпицентр
  • 15.01.26, 06:00
От беспилотных автомобилей до лекарств от рака: государство обещает помощь в поиске денег
В случае сбоя в передаче данных о потреблении расчеты делаются на основе прогнозируемого объема энергии.
Новости
  • 14.01.26, 06:00
На клиента обрушился счет в 760 евро за электричество на пустой даче, но Elektrilevi настояла на своем
Головная контора Ericsson в Стокгольме.
Новости
  • 15.01.26, 10:55
Ericsson планирует масштабные сокращения
С 3 ноября прошлого года Павел Гаммер отбывает наказание в Таллиннской тюрьме.
Новости
  • 15.01.26, 16:30
Бывший ресторатор хочет досрочно выйти из тюрьмы
«Учредить паевое товарищество теперь проще, быстрее и удобнее», – говорит руководитель повседневного банковского обслуживания бизнес-клиентов банка Coop Эрье Меттас.
Подсказка
  • 13.01.26, 16:39
Покойся с миром, стартовый счет! Порядок внесения уставного капитала при создании OÜ изменился
Кто станет инвестором года и какой поступок будет признан лучшим инвестиционным поступком года, станет известно на моей конференции 24 января.
Инвестор Тоомас
  • 15.01.26, 11:20
Инвестор Тоомас: знакомьтесь, номинанты на звание «Инвестор года» и «Инвестиционный поступок года»
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

