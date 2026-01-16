Деловые ведомости
  16.01.26, 17:09

Трамп возвращается на экономический форум в Давосе. Михал останется в Таллинне

Начинающийся на следующей неделе Всемирный экономический форум примет крупную делегацию из Соединенных Штатов. Из ближайших союзников Эстонии на самом высоком уровне будут представлены Финляндия и Польша.
По словам пресс-службы правительства, у Кристена Михала в феврале больше дел на Мюнхенской конференции по безопасности.
  • Foto: Рауль Меэ
В начале следующей недели на Давосском экономическом форуме соберется мировая политическая и деловая элита во главе с президентом США Дональдом Трампом и генеральным директором Nvidia Дженсен Хуанг. Хотя программа конференции печально известна своей элитарностью и оторванностью от реальности, на ее полях в этом году на самом высоком уровне будут обсуждаться ключевые геополитические точки напряжения.
