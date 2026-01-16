Трамп возвращается на экономический форум в Давосе. Михал останется в Таллинне
Начинающийся на следующей неделе Всемирный экономический форум примет крупную делегацию из Соединенных Штатов. Из ближайших союзников Эстонии на самом высоком уровне будут представлены Финляндия и Польша.
По словам пресс-службы правительства, у Кристена Михала в феврале больше дел на Мюнхенской конференции по безопасности.
Foto: Рауль Меэ
В начале следующей недели на Давосском экономическом форуме соберется мировая политическая и деловая элита во главе с президентом США Дональдом Трампом и генеральным директором Nvidia Дженсен Хуанг. Хотя программа конференции печально известна своей элитарностью и оторванностью от реальности, на ее полях в этом году на самом высоком уровне будут обсуждаться ключевые геополитические точки напряжения.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
На саммите в Давосе миллиардер-инвестор Джордж Сорос жестко раскритиковал интернет-гигантов, назвав их монополиями, которыми могут манипулировать авторитаристы с целью подрыва демократии в мире. Об этом сообщает AFP. По его мнению, Facebook и Google могут повергнуть интернет в условия тоталитаризма, и это время грядет.
Прошлый год стал рекордно успешным для богатых людей и нефтегазовых компаний, что увеличивает неравенство на планете, отмечают эксперты Всемирного экономического форума. Такими темпами первый триллионер появится уже через 10 лет, а проблема бедности сохранится на века.