Квоты на CO₂: урок 2018-го и счет за сланец

Урок 2018-2019: когда «дешевого CO₂» не стало

В эстонской дискуссии о квотах есть одна недооцененная связка дат – 2018-2019 годы. В 2018-м рынок квот дал сигнал, что эпоха «дешевого CO₂» заканчивается: цена начала быстро расти по сравнению с прежними годами. И это был не просто «каприз рынка» – рост во многом запустили политические решения в ЕС: правила ужесточили так, чтобы убрать профицит квот и сделать систему дефицитнее. Проблема, однако, оказалась не в направлении, а в дизайне перехода: темп ужесточения стал шоком для технологий, у которых CO₂ – ключевая статья себестоимости.

Но по-настоящему больно стало годом позже. В 2019 году углеродный компонент превратился для сланцевой генерации из неприятного фона в фактор, который выбивает ее из рынка. Eesti Energia в коммуникации с инвесторами прямо объясняла снижение выработки ростом CO₂-издержек, а на уровне отрасли фиксировалось, что высокая цена квот подрывает конкурентоспособность электричества из сланца. Итог оказался предсказуемым: мощности начали выводить в резерв и консервировать не потому, что «кто-то захотел», а потому что при такой структуре себестоимости они потеряли рентабельность.

Эстония в этом споре уязвима не из-за самой системы ETS, а потому что у нас есть генерация, для которой цена квоты – это почти выключатель: чуть изменилась внешняя среда, и технология либо работает, либо уходит в консервацию.

Дальше случилось то, что хорошо помнят уже все: позже энергокризис временно вернул в строй часть того, что казалось уже ушедшим. И это важная логика для сегодняшнего разговора о «прогнозируемости». Эстония в этом споре уязвима не из-за самой системы ETS, а потому что у нас есть генерация, для которой цена квоты – это почти выключатель: чуть изменилась внешняя среда, и технология либо работает, либо уходит в консервацию.

Подмена понятий: «прогнозируемость» и «дешевая квота»

Проблема начинается там, где «прогнозируемость» превращается в эвфемизм для «давайте подешевле». Это разные задачи.

Прогнозируемость – это когда бизнес и государство понимают правила игры на горизонте лет: какой целевой коридор выбросов, как устроена корректировка предложения квот, при каких условиях включаются стабилизирующие механизмы, насколько вероятны политические вмешательства. Это то, что позволяет строить планы, заключать долгосрочные контракты, принимать инвестиционные решения.

А «дешевая квота» – это желание поменять сам смысл ETS. Система создавалась как ценовой сигнал: чем дороже выбросы, тем сильнее стимул уходить в более чистые технологии. Да, в реальности сигнал часто бьет по «старой» генерации быстрее, чем успевает появиться новая. Но если ответом становится не ускорение трансформации и защита уязвимых, а попытка развернуть сигнал вспять, мы получаем не прогнозируемость, а политизацию рынка.

Для экономики не менее опасен другой фактор – ощущение, что цену «подкрутят» по первому требованию наиболее пострадавших отраслей.

Политическое ручное управление хуже волатильности

Есть соблазн думать, что главный враг – сама высокая цена квоты. На самом деле для экономики не менее опасен другой фактор – ощущение, что цену «подкрутят» по первому требованию наиболее пострадавших отраслей. Сегодня энергетика, завтра судоходство, послезавтра промышленность. В таком режиме в цену капитала закладывается премия за политриск. А премия за политриск – это рост стоимости проектов и, в конечном счете, рост стоимости энергии.

Парадоксально, но рынок способен переваривать высокие уровни цен, если верит в правила и траекторию. И гораздо хуже переносит ситуацию, когда сами правила становятся предметом торга. Инвестор, который строит мощность на 20-30 лет, боится не только волатильности, но и того, что завтра изменится логика рынка.