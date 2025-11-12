Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,27%293,53
  • OMX Riga0,46%921,2
  • OMX Tallinn0,37%1 921,47
  • OMX Vilnius0,08%1 269,76
  • S&P 5000,21%6 846,61
  • DOW 301,18%47 927,96
  • Nasdaq −0,25%23 468,3
  • FTSE 100−0,1%9 889,78
  • Nikkei 2250,43%51 063,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,07
  • 12.11.25, 12:26

Чистая прибыль Ignitis сократилась вдвое

Выручка и чистая прибыль литовского энергетического концерна Ignitis в третьем квартале оказались ниже показателей прошлого года, снизившись соответственно на 5,3% и 53,9%.
За первые девять месяцев года выручка компании снизилась на 11%, а чистая прибыль – на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  За первые девять месяцев года выручка компании снизилась на 11%, а чистая прибыль – на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Foto: Verslo žinios
В третьем квартале выручка Ignitis составила 500,7 млн евро, что на 5,3% или 28,1 млн евро меньше, чем годом ранее. Снижение выручки связано прежде всего с падением показателей в сегменте клиентских решений.
Биржа
  • 07.11.25, 19:05
Крупнейшим ростом на Таллиннской бирже отметилась покидающая рынок Ekspress Grupp, американские акции продолжают снижаться
При скромных объемах торгов все балтийские фондовые рынки завершили последнюю торговую сессию недели снижением. Американские акции также движутся к завершению тяжелой недели в красной зоне.
Инвестор Тоомас
  • 03.10.25, 16:45
Большое сравнение: на что обратить внимание на Балтийской бирже перед пенсионной реформой в Литве
Смотрите таблицу
Благодаря пенсионной реформе 2021 год стал одним из лучших в истории биржи: рост почти на 50% вывел Таллиннскую биржу в мировые лидеры. С нового года аналогичная реформа стартует в Литве, и я уже с нетерпением смотрю на местный рынок, чтобы успеть откусить кусок от его миллиардов.
Интервью
  • 29.09.25, 06:00
Литовское электричество концерна Ignitis завоевывает эстонский рынок электромобилей
С этого года в Эстонии стали появляться зарядные станции для электромобилей Ignitis On. На сегодняшний день в стране уже установлено 110 точек для подключения, каждый месяц прибавляется еще 10-15. Есть ли будущее у электромобилей, сколько стоит установка зарядной станции и как литовское электричество «заправляет» эстонские автомобили, об этом в интервью ДВ рассказал бывший сотрудник Bolt, а ныне руководитель Ignitis On в Эстонии Александр Лилишенцев.
Биржа
  • 17.10.25, 12:47
Литовская пенсионная реформа выведет на рынок деньги, но шторма ждать не стоит
Аналитики выбрали самые перспективные акции
В начале следующего года в Литве пройдет пенсионная реформа, которая может повлиять на фондовые рынки. Эксперты рассказали о самых перспективных, на их взгляд, акциях.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 17:39
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!

1
Новости
  • 10.11.25, 06:00
У вас есть карта российского банка? Новый пакет санкций может сулить вам неприятности
2
Новости
  • 11.11.25, 06:00
Управляющий самого титулованного таллиннского отеля: решайте проблему клиента сразу, его отзыв в интернете останется навсегда
«Из-за войны в Украине нам пришлось отказаться от названия St. Petersbourg»
3
Новости
  • 10.11.25, 18:54
Ресторан из списка Michelin в Эстонии закрывается: «Продолжать невозможно»
4
Биржа
  • 11.11.25, 08:52
Потрясшая рынки технология манит инвесторов: «В зачаточном состоянии, но потенциал колоссален»
5
Mнения
  • 10.11.25, 15:46
Агентство ОБС призывает всех бояться
6
Эпицентр
  • 06.11.25, 06:00
Таллиннская предпринимательница едва не стала жертвой мошенников
добавлен новый комментарий

Биржа
  • 12.11.25, 12:26
Чистая прибыль Ignitis сократилась вдвое
Биржа
  • 12.11.25, 12:01
Coop Pank нарастил кредитный портфель, но прибыль остается ниже уровня прошлого года
Биржа
  • 12.11.25, 10:39
Компания Hepsor начинает размещение облигаций
Биржа
  • 12.11.25, 10:22
Inbank покупает Mobire
Новости
  • 12.11.25, 09:43
Еврокомиссия планирует создать новое разведывательное подразделение
Биржа
  • 12.11.25, 08:38
Стартапы в поисках инвестиций бегут от бюрократии в США. Европа готовит ответный ход
Биржа
  • 12.11.25, 06:00
Аналитик о рисках девелоперов: бухгалтерия – это местами больше искусство, чем наука
Новости
  • 11.11.25, 19:44
Умер политик и предприниматель Имре Соояэр

Антон Ёлкин (справа) в начале октября на церемонии вручения двух «ключей» от Michelin Guide в Париже. Фото: Bombay Group
Новости
  • 11.11.25, 06:00
Управляющий самого титулованного таллиннского отеля: решайте проблему клиента сразу, его отзыв в интернете останется навсегда
«Из-за войны в Украине нам пришлось отказаться от названия St. Petersbourg»
Квантовые компьютеры дают серьезное преимущество в решении определенных типов задач — таких, где параллельная работа алгоритмов обеспечивает значительный выигрыш, объясняет Аго Луберг.
Биржа
  • 11.11.25, 08:52
Потрясшая рынки технология манит инвесторов: «В зачаточном состоянии, но потенциал колоссален»
Предприниматель и бывший член Рийгикогу Имре Соояэр был связан с закрывающейся усадьбой Пядасте на протяжении нескольких десятилетий.
Новости
  • 10.11.25, 18:54
Ресторан из списка Michelin в Эстонии закрывается: «Продолжать невозможно»
Ян Левченко.
Mнения
  • 11.11.25, 10:22
Истерика морального компаса: почему Европа воюет с визами и счетами «неправильных» граждан
Строительство офиса адвокатского бюро Cobalt было завершено с задержкой в полтора года. Застройщик требует от бюро в общей сложности более миллиона евро.
Новости
  • 11.11.25, 12:46
Спор о новом офисе: требования застройщика к Cobalt превысили миллион евро
Ближайшая к Эстонии контора находящегося под санкциями ЕС российского Сбербанка находится в Ивангороде. За рекой в тумане – нарвская ратуша.
Новости
  • 10.11.25, 06:00
У вас есть карта российского банка? Новый пакет санкций может сулить вам неприятности
Глава Кассы по безработице Герт Тийвас.
Новости
  • 11.11.25, 11:18
Касса по безработице сокращает каждого третьего руководителя
Анастасия Марышева рассказывает в подкасте «Tervisетark» о том, как сохранить здоровье глаз в современном мире, полном экранов, сухого воздуха и стресса. Узнайте, как вернуть своим глазам комфорт и ясность взгляда.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века

