Чистая прибыль Ignitis сократилась вдвое

За первые девять месяцев года выручка компании снизилась на 11%, а чистая прибыль – на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Foto: Verslo žinios
В третьем квартале выручка Ignitis составила 500,7 млн евро, что на 5,3% или 28,1 млн евро меньше, чем годом ранее. Снижение выручки связано прежде всего с падением показателей в сегменте клиентских решений.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Благодаря пенсионной реформе 2021 год стал одним из лучших в истории биржи: рост почти на 50% вывел Таллиннскую биржу в мировые лидеры. С нового года аналогичная реформа стартует в Литве, и я уже с нетерпением смотрю на местный рынок, чтобы успеть откусить кусок от его миллиардов.
С этого года в Эстонии стали появляться зарядные станции для электромобилей Ignitis On. На сегодняшний день в стране уже установлено 110 точек для подключения, каждый месяц прибавляется еще 10-15. Есть ли будущее у электромобилей, сколько стоит установка зарядной станции и как литовское электричество «заправляет» эстонские автомобили, об этом в интервью ДВ рассказал бывший сотрудник Bolt, а ныне руководитель Ignitis On в Эстонии Александр Лилишенцев.
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!