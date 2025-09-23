Деловые ведомости
  • 23.09.25, 18:13

Биржевая компания Тоомаса Тоола выиграла суд у Финансовой инспекции

Суд отменил предписание, вынесенное Финансовой инспекцией в отношении биржевой компании по производству нижнего белья Silvano Fashion Group.
Крупным собственником Silvano через компанию Baltplast является Тоомас Тоол. У бизнеса Silvano по производству белья были сложности с проведением аудита своей деятельности в России и Беларуси, однако в итоге это все же удалось. Предостерегающее предписание оставалось на сайте Финансовой инспекции до тех пор, пока суд не постановил иначе.
  • Foto: Рауль Меэ
Предприятие Silvano Fashion Group, акции которого торгуются на бирже, осталось недовольно тем, что Финансовая инспекция сделала ему заблаговременное замечание, когда фирма планировала оставить свой российский бизнес без аудита. Таллиннский административный суд постановил отменить предписание инспекции на том основании, что при его вынесении представителей компании не выслушали, и это могло повлиять на содержание предписания.
