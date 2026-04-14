Цена биткоина превысила 75 000 долларов

Во вторник цена биткоина поднялась выше отметки в 75 000 долларов, прибавив почти 5%. Несмотря на краткосрочный рост, часть аналитиков с Уолл-стрит предупреждает, что нынешний подъем, скорее, носит временный характер.
В понедельник биткоин подорожал вместе с американскими гособлигациями и акциями. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана откладываются.
Биткоин сохраняет сильные позиции, поднявшись до 74 695 долларов. По оценке аналитиков, в условиях нынешнего конфликта крипторынок оказался более устойчивым, чем традиционные инвестиции, такие как золото или акции.
Крупнейшая в мире криптовалюта потеряла до 2% стоимости после сообщений об атаке на нефтяные танкеры в водах Ирака. На фоне скачка цены нефти Brent на 10,5% участники рынка стали активнее избегать рисков, что оказало давление как на акции, так и на цифровые активы.
