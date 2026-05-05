Tallink сохранил пассажиропоток в апреле

Число пассажиров Tallink в апреле осталось на уровне прошлого года, увеличившись на символические 0,1%. На линию Эстония–Швеция, показавшую наибольшее падение единиц во всех сегментах, повлияли технические работы на судне.
Количество перевезенных пассажиров практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. На фотографии — председатель правления компании Пеэп Ялакас
Foto: Лийз Трейманн
Tallink перевёз в апреле на 5% больше грузов, чем годом ранее. Количество грузовых единиц выросло до 23 045. Больше всего увеличились грузоперевозки на маршруте Финляндия–Швеция — на 28%. На линии Эстония–Финляндия было перевезено на 10% больше грузов по сравнению с апрелем прошлого года; грузовые единицы сократились лишь по Эстонии–Швеции — на 35%.
