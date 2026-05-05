Парламент Румынии отправил правительство Боложана в отставку

Парламент Румынии во вторник, 5 мая, выразил вотум недоверия правительству премьер-министра Илие Боложана.
- Румынские законодатели отправили в отставку проевропейское правительство премьер‑министра Илие Боложана, проголосовав за вотум недоверия.
- Foto: Reuters/Scanpix
За отставку кабинета проголосовал 281 депутат при необходимых 233 голосах, против выступили четверо парламентариев, еще три бюллетеня признали недействительными, пишет rus.err.ee
.
Боложан останется исполняющим обязанности главы правительства до назначения нового премьера, однако его полномочия будут ограничены.
Политический кризис в Румынии обострился после выхода социал-демократов из правящей коалиции в конце апреля. Именно их голоса, вместе с поддержкой ультраправой партии AUR, обеспечили большинство, необходимое для отставки правительства.
Статья продолжается после рекламы
Теперь президент Румынии Никушор Дан должен провести консультации и предложить парламенту кандидатуру нового премьер-министра. Если депутаты дважды отклонят предложенные кандидатуры, глава государства получит право распустить парламент и назначить досрочные выборы.
На фоне кризиса Румынии также предстоит выполнять обязательства по реформам и сокращению дефицита бюджета, необходимые для получения средств из фондов восстановления ЕС. По данным Reuters, речь идет о доступе примерно к 10 млрд евро до августа.
Ранее в Бухаресте заявляли о готовности к диалогу о возможном объединении с Молдовой, подчеркивая, что такое решение должно исходить прежде всего от граждан Молдовы и учитывать их волю. В 2018 году парламент Румынии единогласно поддержал декларацию о готовности начать такие переговоры при наличии соответствующего запроса.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!