05.05.26, 17:11 Парламент Румынии отправил правительство Боложана в отставку Парламент Румынии во вторник, 5 мая, выразил вотум недоверия правительству премьер-министра Илие Боложана.

Румынские законодатели отправили в отставку проевропейское правительство премьер‑министра Илие Боложана, проголосовав за вотум недоверия.

Foto: Reuters/Scanpix

За отставку кабинета проголосовал 281 депутат при необходимых 233 голосах, против выступили четверо парламентариев, еще три бюллетеня признали недействительными, пишет rus.err.ee

Боложан останется исполняющим обязанности главы правительства до назначения нового премьера, однако его полномочия будут ограничены.

Политический кризис в Румынии обострился после выхода социал-демократов из правящей коалиции в конце апреля. Именно их голоса, вместе с поддержкой ультраправой партии AUR, обеспечили большинство, необходимое для отставки правительства.

Теперь президент Румынии Никушор Дан должен провести консультации и предложить парламенту кандидатуру нового премьер-министра. Если депутаты дважды отклонят предложенные кандидатуры, глава государства получит право распустить парламент и назначить досрочные выборы.

На фоне кризиса Румынии также предстоит выполнять обязательства по реформам и сокращению дефицита бюджета, необходимые для получения средств из фондов восстановления ЕС. По данным Reuters, речь идет о доступе примерно к 10 млрд евро до августа.

Ранее в Бухаресте заявляли о готовности к диалогу о возможном объединении с Молдовой, подчеркивая, что такое решение должно исходить прежде всего от граждан Молдовы и учитывать их волю. В 2018 году парламент Румынии единогласно поддержал декларацию о готовности начать такие переговоры при наличии соответствующего запроса.