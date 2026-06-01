Подтверждено: Ekspress Grupp уходит с биржи

На общем собрании акционеров Ekspress Grupp было решено прекратить торговлю акциями компании и выкупить акции у миноритарных акционеров.
- Компания HHL Rühm OÜ, принадлежащая крупному акционеру Ekspress Grupp Хансу Х. Луйку, в рамках принудительного выкупа приобретет все акции Ekspress Grupp, которые ей еще не принадлежат, с целью вывести компанию с биржи.
Основной акционер – компания HHL Rühm OÜ, принадлежащая предпринимателю Хансу Х. Луйку и владеющая подавляющим большинством акций Ekspress Grupp – выкупит все акции, принадлежащие остальным акционерам, по цене 1,26 евро за акцию. Решение было принято на собрании, где были представлены 96,15% голосов с правом голоса.
