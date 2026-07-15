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От взгляда на IBM волосы встают дыбом — покупать акции совсем не хочется

Вчерашний день у акций IBM стал добрым разве что для тех инвесторов, которые еще не владеют этими бумагами и давно ждали возможности купить их дешевле.
Во вторник акции IBM пережили худший день за последние 50 лет.
  • Во вторник акции IBM пережили худший день за последние 50 лет.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Лично я к таким рискам не склонен. Предпочитаю сидеть с волосами дыбом в темной комнате, смотреть в стену и пытаться осмыслить то, что только что увидел на биржевом графике. Такое падение случается не каждый день.
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