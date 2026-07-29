Число зарегистрированных безработных вновь превысило 40 000

По данным Департамента статистики, в первом квартале 2026 года уровень безработицы в Эстонии составил 7,1%, уровень занятости – 68%, а уровень участия в рабочей силе – 73,2%. По сравнению с первым кварталом прошлого года ситуация на рынке труда улучшилась, однако по сравнению с предыдущим кварталом показатели стали слабее.
Число безработных заметно сократилось как по сравнению с пиком начала года, так и по сравнению с первым кварталом прошлого года. Аналитики при этом уверены, что причина этому далеко не радостная – люди просто уходят с рынка труда.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.