Назад Россия объявила Павла Дурова в международный розыск Российские власти объявили сооснователя Telegram Павла Дурова в международный розыск. В России ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, сообщила утром 29 июля Федеральная служба безопасности РФ.

По версии ФСБ, администрация Telegram не удаляет каналы, чаты и боты, которые якобы используют «украинские спецслужбы, террористические и экстремистские организации». Российские власти утверждают, что эти ресурсы применяются для подготовки и координации «диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности», передает DW.

Согласно материалам ФСБ, с 2022 года в России было зарегистрировано 153 тысячи преступлений, совершенных с использованием Telegram. В их числе российская сторона называет теракт в «Крокус сити холле», убийства Дарьи Дугиной, блогера Максима Фомина, известного как Владлен Татарский, а также девяти высокопоставленных военных, включая начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова. К этому перечню также отнесены взрывы и поджоги военкоматов.

Роскомнадзор, как утверждается, направил команде Дурова более 150 тысяч требований удалить «противоправный контент», однако эти обращения были проигнорированы.

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С начала 2026 года суды в России оштрафовали Telegram в общей сложности более чем на 100 млн рублей. Большинство штрафов было связано с отказом удалить контент, запрещенный российским законодательством.

Одновременно в отношении Дурова продолжается расследование во Франции. В начале июля его вновь допросили в Париже. Допрос длился более шести часов и стал четвертым с момента предъявления ему обвинений в 2024 году.

Французские следователи обвиняют основателя Telegram в недостаточной модерации контента и уклонении от сотрудничества с правоохранительными органами. По версии следствия, это могло способствовать использованию мессенджера для распространения материалов с сексуальным насилием над детьми, торговли наркотиками и мошенничества.