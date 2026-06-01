Валютный курс сократил прибыль Silvano до менее чем миллиона евро
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров материнской компании производителя белья Silvano Fashion Group, сократилась за год на 67 % – до 913 000 евро. Существенное влияние оказало изменение валютного курса.
Выручка за год снизилась на 1,7% и составила 11,8 млн евро. Выручка от оптовых продаж упала почти на 14%, что является важным сигналом для концерна, учитывая, что оптовая торговля формирует значительную часть доходов.
Финансовые результаты Silvano Fashion Group за 2025 год демонстрируют отчетливый спад как по выручке, так и по прибыльности. За 12 месяцев оборот группы достиг 55,5 млн евро, что на 4,5% меньше, чем годом ранее.
