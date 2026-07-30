Экономика Эстонии во втором квартале показала уверенный рост

Согласно экспресс-оценке, оживление экономики продолжилось примерно теми же темпами, что и в первом квартале.
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«Согласно экспресс-оценке ВВП, во втором квартале оживление экономики продолжилось примерно теми же темпами, что и рост в первом квартале», – сказал руководитель по учету национальной экономики Департамента статистики Роберт Мюйрсепп.
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