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Подозреваемая в мошенничестве криптокомпания движется к банкротству

Компания BB Trade Estonia, работавшая под брендом Zondacrypto и подозреваемая в мошенничестве более чем на 80 млн евро, приблизилась к банкротству – суд запретил ей распоряжаться активами.
Главный офис криптоплатформы находится в Таллинне на улице Тяхесаю, однако сильнее всего скандал потряс Польшу.
  • Главный офис криптоплатформы находится в Таллинне на улице Тяхесаю, однако сильнее всего скандал потряс Польшу.
  • Foto: Liis Treimann
В понедельник суд назначил временным банкротным управляющим компании Маргуса Лентсиуса, который пока только знакомится с делом. «Сейчас начинается сбор информации об активах, требованиях и кредиторах. Ответы на эти вопросы даст отчет временного управляющего, подготовка которого станет одним из следующих важных этапов процедуры банкротства», – сказал он.
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