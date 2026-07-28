Подозреваемая в мошенничестве криптокомпания движется к банкротству

Главный офис криптоплатформы находится в Таллинне на улице Тяхесаю, однако сильнее всего скандал потряс Польшу.
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В понедельник суд назначил временным банкротным управляющим компании Маргуса Лентсиуса, который пока только знакомится с делом. «Сейчас начинается сбор информации об активах, требованиях и кредиторах. Ответы на эти вопросы даст отчет временного управляющего, подготовка которого станет одним из следующих важных этапов процедуры банкротства», – сказал он.
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Бюро данных по отмыванию денег (RAB) в понедельник, 29 июня, аннулировало лицензию BB Trade Estonia OÜ, работающей под торговой маркой Zondacrypto. По данным ведомства, компания не выполнила предписание надзорного органа и не привела свою деятельность в соответствие с условиями, на которых ей была выдана лицензия.
Прокуратура подумывает о возбуждении уголовного дела
Расследование потрясшего Польшу криптоскандала вокруг криптоплатформы Zondacrypto, имеющей эстонскую лицензию, захватило и Эстонию: представители потерпевших планируют добиваться здесь банкротства компании.
При строительстве дорог, площадей и террас натуральный камень – это не только эстетичный выбор, но и одно из самых прочных и долговечных решений, которое одинаково хорошо подходит как для частных садов, так и для городской среды.