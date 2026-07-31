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Латвия пока не определилась со сроками Rail Baltic

Эстония продолжает строительство Rail Baltic по плану, тогда как Латвия до сих пор не представила официальную позицию о возможном изменении сроков проекта.
Строительство Rail Baltic в Эстонии.
  • Строительство Rail Baltic в Эстонии.
  • Foto: Liis Treimann
В 2027 году Эстония намерена направить на магистраль 686 млн евро, из которых 493 млн уже обеспечены. «Rail Baltic — приоритет для Эстонии, поэтому с финансированием никаких проблем не будет», — заявил министр инфраструктуры Кульдар Лейс, передает rus.err.ee.
Возможные изменения Латвии придется согласовать с Эстонией, Литвой и Еврокомиссией. Руководство Rail Baltic Eesti признает, что неопределенность вызывает беспокойство.
Председатель совета RB Rail AS Матисс Паэгле считает, что Латвия уже не успеет завершить свой участок к 2030 году. По его оценке, каждый год задержки увеличивает стоимость проекта примерно на 200 млн евро, поэтому новым сроком может стать 2035 год.
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