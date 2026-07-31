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Tallinna Vesi завершила второй квартал с убытком

Выручка Tallinna Vesi, опубликовавшей результаты за второй квартал, немного снизилась за год, а прибыль сменилась небольшим убытком.
Выручка Tallinna Vesi во втором квартале снизилась в годовом выражении.
  • Выручка Tallinna Vesi во втором квартале снизилась в годовом выражении.
  • Foto: Liis Treimann
Во втором квартале выручка Tallinna Vesi составила 18,6 млн евро, что на 4,1% меньше, чем годом ранее. Компания получила чистый убыток в размере 0,12 млн евро.
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