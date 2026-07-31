Tallinna Vesi завершила второй квартал с убытком

Таллинн расторгает договор на строительство пешеходных тоннелей на улице Эндла с подрядчиком INF Infra OÜ – дочерней компанией биржевой группы Infortar. По словам подрядчика, безопасно построить тоннели по основному проекту без закрытия железной дороги невозможно.
Tallinna Vesi в первом квартале увеличила выручку на 12%, а чистую прибыль – на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По словам компании, рост чистой прибыли обеспечили эффективность деятельности и сделанные инвестиции.
При строительстве дорог, площадей и террас натуральный камень – это не только эстетичный выбор, но и одно из самых прочных и долговечных решений, которое одинаково хорошо подходит как для частных садов, так и для городской среды.