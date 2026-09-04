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До 400 000 евро штрафа: общими фразами бизнесу скоро не обойтись

С 27 сентября 2026 года компаниям в Эстонии придется внимательнее относиться к экологическим заявлениям в рекламе, на упаковке, сайтах и в онлайн-карточках товаров.
Компании не смогут выдавать выполнение обязательных требований закона за преимущество своего товара.
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