До 400 000 евро штрафа: общими фразами бизнесу скоро не обойтись

Любое заявление на упаковке или в рекламе продукта, касающееся экологичности, в будущем потребует надлежащего таргетирования и тщательного анализа, напоминает руководитель по ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс, рассуждая о том, готова ли Эстония принять Директиву ЕС о корпоративной отчетности в области устойчивого развития.
К концу ноября в Еврокомиссии должна быть готова директива по упаковкам и отходам от упаковок, согласно которой, производители, магазины и рестораны должны использовать больше многоразовой упаковки вместо одноразовой, пишет Rus.ERR.
Вчера, 16 октября, в Лиллекюла состоялось открытие первого в Таллинне и Эстонии центра экономики замкнутого цикла. Комплекс, расположенный по адресу Мустйые, 40, предлагает экологически чистые решения для переработки отходов, предоставляя жителям города возможность сортировать мусор, а также ремонтировать и повторно использовать различные предметы, сообщается в пресс-релизе.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.