До 400 000 евро штрафа: общими фразами бизнесу скоро не обойтись

Любое заявление на упаковке или в рекламе продукта, касающееся экологичности, в будущем потребует надлежащего таргетирования и тщательного анализа, напоминает руководитель по ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс, рассуждая о том, готова ли Эстония принять Директиву ЕС о корпоративной отчетности в области устойчивого развития.