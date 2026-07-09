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Владельцам облигаций Tuul Mobility обещают вернуть как минимум треть

По плану санации Comodule владельцы облигаций Tuul Mobility за пять лет получили бы обратно 30% основной суммы, а вместе с процентами и побочными требованиями – ориентировочно около 45% номинальной стоимости.
В лучшем случае владельцы облигаций могут за пять лет получить обратно почти половину основной суммы.
  • В лучшем случае владельцы облигаций могут за пять лет получить обратно почти половину основной суммы.
  • Foto: Liis Treimann
Для облигации номиналом 500 евро это означает возврат 150 евро основной суммы, а вместе с побочными требованиями – около 224 евро. Из этой суммы будут вычтены комиссии за перевод и вознаграждение агента по обеспечению, а в зависимости от налоговой ситуации инвестора может быть удержан и подоходный налог.
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