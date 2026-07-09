Владельцам облигаций Tuul Mobility обещают вернуть как минимум треть
По плану санации Comodule владельцы облигаций Tuul Mobility за пять лет получили бы обратно 30% основной суммы, а вместе с процентами и побочными требованиями – ориентировочно около 45% номинальной стоимости.
В лучшем случае владельцы облигаций могут за пять лет получить обратно почти половину основной суммы.
Foto: Liis Treimann
Для облигации номиналом 500 евро это означает возврат 150 евро основной суммы, а вместе с побочными требованиями – около 224 евро. Из этой суммы будут вычтены комиссии за перевод и вознаграждение агента по обеспечению, а в зависимости от налоговой ситуации инвестора может быть удержан и подоходный налог.
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Харьюский уездный суд прекратил рассмотрение заявления о банкротстве Tuul Mobility, которая предлагала сервис аренды самокатов: у компании нет реального имущества для покрытия требований кредиторов. Однако инвесторам и другим кредиторам все же оставили возможность вернуть деньги.
Если когда-то основатель банкротящегося бизнеса по прокату самокатов Tuul Кристьян Марусте на бумаге был обладателем 50 миллионов, то теперь его минус составляет несколько сотен тысяч евро. «Я, по сути, потерял даже свою квартиру», – констатирует он.