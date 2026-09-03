Tallink нарастил как пассажирские, так и грузовые перевозки
Tallink Grupp перевез в августе этого года 611 913 пассажиров, что на 2,8% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Число грузовых единиц выросло за год на 6,2%, а количество пассажирских автомобилей осталось примерно на прошлогоднем уровне.
Руководитель Infortar Айн Ханшмидт рассказал в утренней программе радио Äripäev, что стратегия роста компании меняется. Infortar больше не ищет дешевые проблемные компании, которые можно вывести из кризиса, а сосредотачивается на приобретении более сильного и эффективного бизнеса.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.