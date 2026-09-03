Tallink нарастил как пассажирские, так и грузовые перевозки

Tallink Grupp перевез в августе этого года 611 913 пассажиров, что на 2,8% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Число грузовых единиц выросло за год на 6,2%, а количество пассажирских автомобилей осталось примерно на прошлогоднем уровне.