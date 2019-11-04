Kalevi Panorama: «Умный дом» - разумная инвестиция

Уже в декабре этого года будут сданы три многоэтажных жилых дома на участке рядом со стадионом «Калев». Застройщиком выступает фирма Tycoon, владельцем которой является проживающий в Эстонии российский бизнесмен Юрий Петров. Для него это первый проект подобного масштаба в нашей стране, в данном случае «первый блин» явно не вышел комом.

«Шаговая доступность до центра города, живописный парк, функционирующий стадион, на котором я и сам провожу немало времени — это ключевые факторы инфраструктуры », - расставляет акценты владелец Tycoon Юрий Петров.

«Присматриваясь к рынку в разных европейских странах, со временем, я утвердился в мысли, что Эстония смотрится достаточно привлекательно. Рынок показывает стабильный рост, страна привлекает множество платежеспособных специалистов, прежде всего в сфере IT. Важно и то, что за счет электронного делопроизводства все очень прозрачно, работать здесь действительно удобно», - отмечает Юрий Петров.

По его словам, в процессе подготовки проекта рассматривались несколько выгодных участков, но, в конце концов, выбор пал на район стадиона Калев.

«Шаговая доступность до центра города, живописный парк, функционирующий стадион, на котором я и сам провожу немало времени — это ключевые факторы инфраструктуры», - расставляет акценты владелец Tycoon.

Важно и то, что внутри

Во всем мире системы «умного дома» уже заняли свое место в качестве стандарта строительства элитного жилья. При этом «умный дом» это не какая-то отдельная технология, а их сумма или даже целая технологическая философия.

«Мы тщательно выбирали себе партнера в этой сфере, и, в конце концов, остановились на комплексе решений, который предлагает эстонская компания Techno Life. Надо сказать, что претендентов на монтаж «умного дома» в нашем проекте было немало, а главным критерием мы выбрали с самого начала наличие круглосуточной технической поддержки. Ведь если «умная система» открывает вам двери и включает отопление, то вы вправе получить помощь в случае неполадок в любое время дня и ночи», - рассказывает Юрий Петров.

В жилой комплекс входит три 14-этажных квартирных здания, по адресу Võistluse 6. Kalevi Panorama — это функциональные двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные квартиры с хорошо продуманной планировкой. Квартиры на верхних этажах — двухуровневые (на 2 этажа). Все квартиры оснащены энергосберегающими решениями «умного дома», которые позволяют владельцу контролировать коммунальные расходы и экономить ежемесячно деньги и время.

Комфорт, безопасность, эффективность

«Умный дом» Kalevi Panorama специально адаптирован для современных мобильных устройств, что сегодня, конечно, не удивительно. Все, что можно сделать удаленно, будет сделано удаленно — только еще собираясь выходить из квартиры, вы уже можете одним нажатием на экран вызвать себе лифт.

Система снимет вашу квартиру с сигнализации уже в тот момент, когда вы заедете в подземный паркинг на машине.

«Система также сможет защитить вас от большинства бытовых бед, позволит значительно сэкономить на коммунальных расходах. Датчики затопления гарантируют то, что вы никогда не зальете соседей снизу - «умный помощник» просто отключит подачу воды, когда поймет, что произошла какая-то авария, или вы элементарно забыли закрыть в ванной кран. Вы также можете удаленно управлять отопительной системой — при длительных отъездах снижать температуру до экономичной, а перед возвращением снова возвращать ее на комфортный уровень», - перечисляет застройщик преимущества системы предлагаемой Techno Life.

В эту же систему интегрированы и такие услуги как вызов такси, заказ еды на дом и прочие атрибуты современной жизни.

Конечно, не все упирается в компьютеризованную систему управления — некоторые вещи недостижимы без старых добрых строительных приемов, пусть тоже и на новый лад. Перегородки выполнены не из гипрока (чем грешили многие столичные новостройки 10 — 15 лет назад, да порой грешат и сегодня), а из комбинированных блоков, которые являются еще и шумоизолирующими.

Дизайн помещений также представлен комплексным решением. Отопление реализовано при помощи обогреваемого пола — ни в одной квартире нет ни одного радиатора, а в квартирах крупного метража предусмотрена возможность установки небольшого камина.

К сведению Совместно с архитекторами студии D-sign, создана целостная картина интерьера. Это как сшитый на заказ костюм, который сидит как влитой. Благодаря долговременным партнерским отношениям с Европейскими заводами-изготовителями, студия может предложить интересные дизайнерские решения, тем самым, сократив затраты на оформление интерьера. Все, начиная от светильников, мебели, напольных покрытий, материалов отделки и заканчивая мелкими деталями — тщательно продумано, кропотливо подобрано и успешно воплощено.

Жилье как инвестиция

Впрочем, приобретается жилье не только для того, чтобы в нем жить. Квартира, особенно квартира в новом элитном доме, это еще и выгодное вложение средств.

«Устойчивая экономика Эстонии позволяет деньгам работать на вас, благодаря удачному вложению их в недвижимость. Элементарно — стоимость квадратного метра в нашем жилом комплексе, по сравнению с начальными этапами строительства, уже возросла на 10 процентов» - рассказывает Юрий Петров.

Но это не единственный вариант заработка — долгосрочная и краткосрочная сдача квартир в аренду могут также приносить немалый доход. В случае Kalevi Panorama различные схемы сдачи этих квартир внаем могут приносить от нескольких сотен до тысячи евро в месяц.

И, конечно, нельзя обойти вниманием и еще одну важную и приятную деталь — это открывающиеся с верхних этажей прекрасные виды на Старый и Новый город. В некотором роде, этот вид напрямую созвучен самой идее проекта — сплав традиционно высокого качества строительства и самые современные решения, призванные сделать вашу жизнь комфортной и безопасной.