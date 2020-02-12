Какой компании поверит питомник предприятий Investoriteliit.ee?

Как правило, амбициозные планы роста и ожидание финансового успеха опираются на безотказное финансирование. К сожалению, начинающий предприниматель зачастую не имеет представления о том, какие инвестиции необходимы для достижения поставленных целей, а с другой стороны, инвесторам трудно выбрать между десятками потенциальных проектов. Какое предприятие привлекательно для инвесторов, рассказывает Ассо Лайдо, исполнительный директор компании Investoriteliit.ee OÜ.

Ассо Лайдо, управляющий Investoriteliit.ee OÜ

«В первые годы своей деятельности большинство стартапов убыточны, что вполне объяснимо, поскольку инвестиции в оборудование, технологии, разработку и квалифицированную команду требуют изрядных ресурсов. Бизнес-планы компаний сильно различаются, так что уже на бумаге период убытков может варьироваться от года-двух до 7–8 лет, в зависимости от сферы деятельности. Понятно, что в это время одного собственного кошелька может оказаться недостаточно», – объясняет Лайдо необходимость привлечения инвестиций.

Он добавил, что именно самое начало роста – лучшее время для входа в компании с инвестициями. «На сегодня к платформе Investoriteliit подключились более 3500 инвесторов, у которых среди прочих есть возможность инвестировать напрямую в предприятия. Работа Investoriteliit.ee здесь заключается в том, чтобы представлять инвесторам интересные предприятия, которым требуется финансирование. Мы знакомим между собой стороны сделки, помогаем стартапу максимально детально представить свой проект, а затем даем инвестору время не спеша ознакомиться с документами, идеями и решить, насколько ему интересен предложенный проект».

Своего рода гарантией для вкладчика служит то, что компания Investoriteliit.ee представляет своим инвесторам только те предприятия, в которых сама имеет участие.

Своего рода гарантией для вкладчика служит то, что компания Investoriteliit.ee представляет своим инвесторам только те предприятия, в которых сама имеет участие. Владение долей является необходимой частью концепции компании, позволяя ей держать руку на пульсе финансируемых предприятий. Предприятия, представляемые Investoriteliit – это амбициозные растущие компании с корректным и понятным бизнес-планом, определенным опытом деятельности, долей рынка или некоторым количеством постоянных клиентов. Например, одно из предприятий – AS Medical Pharmacy Group – обслуживает более 50 000 клиентов, а такая численность говорит о том, что предприятие знает рынок и имеет прочную опору для экспансии на зарубежные рынки.

«Некоторые наши инвесторы, помимо финансовой поддержки, вносят вклад в развитие малого бизнеса своими знаниями и опытом. Ведь каждый инвестор заинтересован в отдаче от своих инвестиций», – говорит Лайдо, по словам которого, Investoriteliit.ee OÜ обладает именно таким участием. «Мы с удовольствием входим в руководящие органы этих предприятий, чтобы содействовать их росту как финансами, так и собственным опытом и ноу-хау».

Одно из важных намерений этих предприятий, которые поддерживает Investoriteliit, – это стремление стать публичной компаний, то есть выйти на биржу. Какое решение подходит конкретному предприятию, будет это Прибалтика или какой-то другой регион, решает общее собрание. При этом понятно, что в мире существует много бирж и разнообразных возможностей инвестирования, которые рассматриваются уже вместе с предприятием. Появление предприятия в биржевых списках обеспечивает инвестору дополнительную уверенность и, если он инвестирует в акции, то доходность инвестиции, как правило, оказывается выше средней.

В Äripäev и других изданиях можно найти вдохновляющие примеры таких стартапов и краудфандинговых проектов, от производства мороженого до запуска автомойки и от торговли подержанной одеждой до разработок на базе искусственного интеллекта. «Таких компаний – потенциальных «единорогов» – наберется немного, но именно они наиболее интересны инвесторам», – сказал он. «Как раз такой потенциал демонстрируют представляемые нами предприятия».

Investoriteliit.ee гордится тем, что может внести свой вклад в различные проекты, в разработку эстонских продуктов и услуг, и приглашает всех желающих поддержать обладающие потенциалом эстонские компании. Проще всего сделать это через сайт Investoriteliit.ee: www.investoriteliit.ee/investeeri-ettevotlusesse/

Приглашаем и растущие предприятия, которым требуется финансирование: www.investoriteliit.ee/ettevotte-rahastamine/