Tavepro расширяет ассортимент услуг

Tavepro – металлообрабатывающая фирма, которая занимается прежде всего строительной сталью – некоторое время назад ввела в число собственников сильного участника рынка Exmet OÜ. В результате этого союза услуги Tavepro пополнились дробеструйной обработкой, плазменной резкой, профилировкой, автоматической сваркой, гибкой и лазерной резкой стали.

По прогнозам главы предприятия Таави Весиайда, в результате масштабного расширения применяемых технологий к концу 2021 года до 50% оборота Tavepro будет составлять производство стальных конструкций, а оставшиеся 50% – различные услуги металлообработки, и прежде всего для машиностроительного сектора.

С чего начинала компания Tavepro и что изменилось со временем в вашей деятельности?

Tavepro активно работает в секторе металлообработки, и прежде всего изготавливает стальные строительные конструкции, с 2013 года. До 2017 года компания самостоятельно выполняла только проектировочные работы, производство отдавалось на субподряд. Собственное производство началось в 2017 году на площади 800 квадратных метров в районе Суур-Сыямяэ, но уже через несколько месяцев эти площади стали маловаты. В начала 2019 года производство переехало в технопарк Юри на площади уже в 2000 квадратных метров. Вместе с объемом производства активно рос и оборот предприятия, который с 2017 по 2019 год составил 44%, затем 60% и наконец 92% общего оборота компании.

Какие проекты и объекты уже вошли в портфолио Tavepro и над чем фирма работает сегодня?

В прошлом году мы выполнили более пятидесяти проектов общей массой около 3000 тонн. Крупнейшим заказом стало производственное здание Aquaphor в Силламяэ (300 тонн), а также вторая и третья очереди логистического центра Smarten (300 т), CHP-склад лесоматериалов в Мустамяэ для Utilitas (80 т), разные очереди комплекса Porto Franco (100 т), универсальные залы военного городка в Тапа (300 т), три очереди строительства креативного парка Loovkivi (450 т), производственные здания BLRT Marketex (400 т).

Наши конструкции поддерживают десяток торговых центров – COOP, Konsum, Selver и Maxima – не только в Эстонии, но и в Латвии.

Чем сталь лучше других материалов для конструкций?

Стальные конструкции, как правило, выгодно отличает от других материалов цена, но не только: еще играет роль скорость поставки, а также неограниченные возможности в отношении переходов между зданиями и габаритов. Команда Tavepro способна изготовить и установить конструкции производственного здания площадью 5000 м2 за четыре недели. В случае бетона или дерева сроки будут дольше.

Для стальных конструкций существует много способов соединения деталей – сварка, скрепление болтами, клепка. Однако есть у них и узкие места: при высоких температурах сталь становится хрупкой, а при сильной влажности ржавеет. Но в этом может помочь обработка поверхности – например противопожарная окраска или гальванизация, то есть цинкование. Стальные конструкции производства Tavepro всегда проходят обработку в соответствии со спецификацией клиента и действующими стандартами, что позволяет предотвратить упомянутые проблемы и предложить клиенту продукт с долгим сроком службы.

Какие сертификаты на производство стальных конструкций имеются у Tavepro?

У нас есть обязательные для производства несущих конструкций сертификаты безопасности EN 1090-2 (EXC-2 и EXC-3), ISO3834-3, а также ISO 9001 и 14001. Двое наших сотрудников обладают международной квалификацией IWE (инженер по сварке) и один – IWS (специалист по сварке). Все это сказывается на качестве наших изделий: процент дефектной продукции сведен к минимуму, чем мы очень гордимся.

В дополнение к поставке конструкций вы предлагаете их монтаж. В случае промышленных объектов вы поставляете комплексное, под ключ, решение. В чем его преимущества – или какие потенциальные риски помогает предотвратить комплексный подход?

Монтажные работы у нас по-прежнему на субподряде, 95% наших стальных конструкций устанавливает постоянный партнер фирмы Rivest OÜ, причем мы занимаемся установкой также в Финляндии и Швеции. Решение «под ключ» и генеральный подряд мы предлагаем только в случае совсем простых промышленных строений.

Сколько вы производите на экспорт? Вы присматриваетесь к зарубежным рынкам или скорее ориентируетесь на спрос в Эстонии?

В 2019 году примерно 15% нашей продукции было изготовлено на экспорт, и мы интенсивно разрабатываем это направление, чтобы в 2020 году объем экспорта достиг 30%. В Эстонии мы планируем удерживать свою позицию на рынке.

В 2018 году оборот Tavepro OÜ составил 3 679 572 евро. Оборот за 2019 год – уже 5 200 000 евро, в том числе прибыль 200 000 евро. По состоянию на февраль 2020 года на предприятии работают 44 человека. Производственная мощность в части конструкций составляет 400 тонн в месяц, а вот объем услуг колеблется в зависимости от характера конкретной работы, составляя 200–300 тонн в месяц.