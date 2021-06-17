CH Konsultatsioonid: бухгалтерские фирмы скоро по сути станут технологическими компаниями

Сегодня инновации и дигитализация являются важными ключевыми словами во многих сферах. Партнер и генеральный директор CH Konsultatsioonid Кристер Хайми считает, что предоставляющие бухгалтерские услуги предприятия должны сосредоточиться не только на привычной деятельности, но и в том числе, к примеру,на разработке различного экономического программного обеспечения.

Партнер и генеральный директор CH Konsultatsioonid Кристер Хайми

Сегодня инновации и дигитализация являются важными ключевыми словами во многих сферах. Партнер и генеральный директор CH Konsultatsioonid Кристер Хаймисчитает, что предоставляющие бухгалтерские услуги предприятия должны сосредоточиться не только на привычной деятельности, но и в том числе, к примеру,на разработке различного экономического программного обеспечения.

Фирма CH Konsultatsioonid, которая предлагает бухгалтерские и налоговые консультации, работает в Эстонии, Финляндии и Литве, обслуживая около 800 клиентов. Но так было не всегда. Когда Кристер Хайми начинал свой бизнес, он был единственным сотрудником и, конечно же, старался самостоятельно заниматься всем подряд, включая IT-вопросы. «У начинающего предприятия нет лишних ресурсов, и тогда ты сам делаешь все, что только можешь», – вспоминает Хайми. Сначала ему удавалось самостоятельно управлять антивирусными программами и прочими необходимыми компонентами, но по мере роста клиентуры росли и требования. «В нашем деле данные должны быть защищены на высшемуровне, это огромный риск для бизнеса», – сказал Хайми. – «В настоящее время мы обслуживаем около 800 клиентов, которые доверили нам свою бухгалтерскую и налоговую информацию».

Поэтому в какой-то момент Хайми решил, что пришло время выбирать ИТ-партнера, с тех пор и продолжается его постоянное сотрудничество с Telia. У предприятия есть собственный ИТ-менеджер, но все услуги ИТ-поддержки в Эстонии и Финляндиипредоставляет Telia Eesti.

Поскольку объемы данных неуклонно растут, предприятие также использует облачный сервис для хранения данных. Да и с точки зрения безопасности это разумно. «Даже если один из сотрудников нажмет на вредоносную ссылку и в ваш компьютер попадет вирус, высможете спокойно очистить жесткий диск. Необходимые данные можно будет восстановить из облака», – отметил Хайми.

В разработке собственное экономическое программное обеспечение

По словам Хайми, бухгалтерские компании по сути скоро превратятся в технологические компании, особенно в плане разработки различного программного обеспечения. «Если сейчас аудитор проверяет предприятие, то в будущем он станет проводить аудитэкономического программного обеспечения», – отметил Хайми.

Думая о будущем, в CH Konsultatsioonid полтора года назад решили начать разработку своего экономического программного обеспечения. При этом команда разработчиков находится в Армении. «В апреле прошлого года в Армении приступил к работе первый разработчик, а в апреле этого года мы завершили первый так сказать базовый продукт, скоторым уже можно работать», – сказал Хайми.

Упорно внедряются э-счета

Хотя уровень дигитализации в Эстонии в целом достаточно высок, по словам Хайми, Финляндия все же несколько опережает Эстонию как в плане автоматизации транзакций, так и в области безбумажного бухучета. Э-счета тоже еще не полностью освоены в Эстонии. Их необходимо использовать при общении с государством, но в отношениях между предприятиями еще есть, над чем поработать, считает Хайми. «Предприятияпривыкли к определенным действиям, и если никто этого напрямую не требует, то новые вещи зачастую внедряются медленнее», – сказал он, при этом добавив, что в случаенебольшого предприятия с несколькими ежемесячными счетами присоединение кпрограмме э-счетов все же не имеет экономического смысла.

«Мы всегда требуем, чтобы наши собственные поставщики выставляли э-счет, и иногда нам приходится проявлять упорство и несколько раз просить, чтобы получить этот э-счет»,– сказал Хайми. По его словам, на этот процесс могут повлиять крупные предприятия с большим количеством клиентов. В Финляндии крупные компании сами стали требовать использования э-счетов, поэтому там они более распространены. «Например, если Telia начнет требовать от всех предприятий выставления электронных счетов, это, безусловно, повлияет на их внедрение», – сказал Хайми.

Использование э-счетов при больших объемах экономит массу времени и рабочей силы. «Например, в прошлом году у нас было 118 000 счетов от поставщиков, 71 000 расходныхчеков и 76 000 счетов-фактур о продаже. Я уверен, что если бы мы смогли управлять половиной из них в виде э-счетов с помощью нашего программного обеспечения, это ужестало бы хорошей оптимизацией деятельности», – сказал Хайми.

Большая часть работы бухгалтера автоматизируется

Говоря о будущем программного обеспечения для бизнеса, Хайми сказал, что в какой-то момент различные части программ станут взаимодействовать друг с другом в режиме реального времени, а многие движения станут автоматическими. «В какой-то момент, например, программное обеспечение, которое мы разрабатываем, станет настолько умным, что появятся автоматические записи», – сказал Хайми. – «Бухгалтер будет заниматься исключениями, которых нет в программе, но уже не будет выполнять автоматические действия».

Хотя может показаться, что большую часть бухучета можно будет отдать машинам, Хайми не боится, что профессия бухгалтера исчезнет. «На самом деле бухгалтеров сейчас не хватает», – сказал он. По его словам, хотя исчезнут более простые бухгалтерские действия, такие как ввод данных, понимание общей картины станет еще более важным. «Человек, который работает с балансами и отчетами о прибылях и убытках и может видеть связи между ними, всегда будет цениться», – заверил Хайми, чье предприятие ежегодно создает еще 3-4 бухгалтерских рабочих места, то есть порядка одной средней эстонской бухгалтерской фирмы. Таким образом, в отделениях CH Konsultatsioonid в Эстонии, Финляндии и Литве уже работает 50 человек, и предприятие продолжает расти.