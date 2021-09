Новое семейство моделей Bentley – роскошь рука об руку с заботой об окружающей среде

Auto 100 AS, официальный партнер по продажам и постпродажному обслуживанию Bentley Motors в Эстонии, предлагающий отечественному клиенту автомобили мирового уровня, в любой момент после продажи – к услугам клиента. Последние модели Bentley не уступают в качестве своим предшественницам, но при этом помогают сократить экологический след пребывания людей на планете Земля.

На международном заводе Bentley уже некоторое время назад был сделан шаг в сторону амбициозной цели – стать самым экологичным в мире производителем автомобилей класса люкс. Первые экологические данные подтверждают, что британская марка уже преуспела в продвижении к своей цели, улучшив показатели во всех сферах по сравнению с начальными показателями за 2010 год, поэтому цель к 2025 году сократить связанное с производством воздействие на окружающую среду на 75% звучит вполне реально.

В действительности, все начинается с мелочей – к примеру, в производственном процессе на заводе Bentley используется дождевая вода, и оптимальный расход воды приобрел здесь новое значение. Не менее важным является использование энергии, полученной от солнца при помощи локальной PV-системы, в совокупности с зеленым газом и электроэнергией. Еще одним новшеством можно считать установку оборудования для заправки топливом, полученным из гидрогенизированного растительного масла (HVO) – эта альтернатива обычным видам топлива, отличающаяся минимальными выбросами в окружающую среду, будет применяться во всех логистических операциях завода. Благодаря продуманному рециклингу сократится также количество отходов, отправляемых на свалку.

Для автовладельцев, которые заботятся об окружающей среде

Многолетний опыт и знания команды Bentley о том, каковы ожидания данного сегмента рынка, создали почву для клиентской базы, умеющей ценить решения, продуманные до мельчайших деталей, – Bentley действительно учитывает потребности автовладельца на каждом жизненном этапе. Так модели Bentley стали открывать для себя не только представители более солидного контингента, но прогрессивное молодое поколение, для которого, помимо первоклассного удобства, важно и то, что Bentley, планируя свою деятельность, заботится и думает о сокращении своего экологического следа.

К настоящему моменту прежняя линейка моделей Bentley – Continental и Flying Spur – пополнилась новым семейством моделей Bentayga, в которое вошли Bentayga V8, Bentayga S и Bentayga Hybrid, объединяющие в идеальное целое все лучшие качества кроссовера, прекрасно показывающие себя как в городском трафике, так и в поездках по трассе. Новые модели – это максимально свежий дизайн снаружи и лучшие современные технологии внутри. Bentayga S предназначен для тех, для кого важен дизайн и спортивные качества автомобиля, Bentayga V8 старается удерживать баланс между удобством и роскошью. Bentayga Hybrid предназначен для экологически сознательных водителей, поскольку оснащен плагин-гибридным приводом, обеспечивающим минимальные или даже нулевые выбросы. Больше не нужно делать мучительный выбор между роскошью и экологичностью – теперь можно иметь и то, и другое одновременно.

Компактный, современный и экологичный

Действительно, со временем мы в своей повседневной жизни все больше задумываемся о том, какую экологию мы оставим после себя будущим поколениям и как мы могли бы уменьшить свой экологический след. Bentayga Hybrid, созданный в углеродно нейтральной мастерской, – это плагин-гибридный автомобиль класса люкс, который как по содержанию, так и по форме отвечает потребностям самого взыскательного и самого осведомленного клиента, но при этом может ездить с минимальной или вовсе нулевой эмиссией CO2.

Bentayga Hybrid – это модель, технические возможности которой вселяют в водителя чувство уверенности даже тогда, когда, находясь в дороге, он оставляет автомобиль без присмотра. Приложение My Bentley My Battery Charge помогает управлять подзарядкой автомобиля на расстоянии, программировать подготовку к поездке и искать ближайшие станции подзарядки. В то же время не нужно сильно переживать по поводу подзарядки: полностью электрический режим EV оптимизирован для поездок на короткие расстояния и городского трафика, предлагая, по данным WLTP, комбинированный запас хода на 693 километра (в полностью электрическом режиме запас хода составляет 40 км). Режим Hold работает на поддержание заряда батареи для последующего использования электричества, режим Hybrid позволяет системе максимизировать экологичность, отдавая предпочтение электричеству.

8 фото Новые модели – это максимально свежий дизайн снаружи и лучшие современные технологии внутри

И, конечно же, авторы позаботились о комфорте пассажиров. Через My Cabin Comfort можно, будучи далеко от автомобиля, управлять его системой кондиционирования воздуха так, чтобы к вашему приходу в салоне был подходящий микроклимат. В дороге уверенности придает система My Car Statistics, которая в любой момент предоставит всю необходимую информацию: E-Motion-info уже заранее сообщает о дорожной ситуации на выбранном маршруте, в приложении My Bentley можно просмотреть статистику поездки: средний расход топлива, расход электричества, запас хода на электричестве.

Bentayga Hybrid – это модель, в которой ультрасовременный электрический двигатель и двигатель V6 работают в полной гармонии друг с другом – наиболее подходящий источник энергии автомобиль выбирает сам, в зависимости от потребностей маршрута. Задействуются все возможности для использования электрического двигателя и сведения количества выбросов к минимуму. При этом не стоит забывать, что мы имеем дело с кроссовером, способным разгоняться до 100 км/ч всего за 5,9 секунды и развивать максимальную скорость 247 км/ч. Вы можете быть уверены в том, что эта модель, при всей своей экологичности, не делает компромиссов ни в чем, что касается удобства использования.