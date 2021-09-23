Касса по безработице: в Эстонии рекордный интерес к предпринимательству

Фото: Eesti Töötukassa

Пособие на старт предпринимательской деятельности, предоставляемое Кассой по безработице, в этом году уже привлекло больше желающих, чем за весь прошлый год, а это значительный спрос.

Тому есть две причины.

Во-первых, пособие с этого года повышено и составляет до 6000 евро.

Во-вторых, каждый кризис заставляет людей действовать. Так и на этот раз оказавшиеся за бортом люди задумались, чем заняться дальше? И многие решили воплотить в жизнь свою давнюю мечту – открыть собственную фирму.

Пособие на начало предпринимательской деятельности предназначено людям, стоящим на учете в Кассе по безработице, находящимся на пенсии по старости или на досрочной пенсии, а также соискателям работы, получающим пособие спасателя.

В нынешнем году при поддержке Кассы по безработице начали предпринимательскую деятельность уже 400 человек. С большой вероятностью на конец года получателей пособия будет больше, чем когда-либо раньше. В последнее время за год открывали предприятие в среднем 400–450 человек.

Существенный плюс пособия Кассы по безработице на предпринимательство в том, что его получает абсолютно каждый бизнес-план, достойный реализации. При этом речь идет о сумме, которую не нужно будет возвращать. Это государственное пособие лично вам, чтобы вы могли запустить свой бизнес.

6000 евро составляет теперь пособие Кассы по безработице.

Это пособие предназначено людям, стоящим на учете в Кассе по безработице, находящимся на пенсии по старости или на досрочной пенсии, а также соискателям работы, получающим пособие спасателя. При этом получить пособие могут и мигрировавшие в Эстонию иностранцы, которым, конечно, требуется для этого вид на жительство.

После обсуждения с карьерным или другим консультантом возможности начала предпринимательской деятельности, нужно пройти курс предпринимательства. Даже не имея опыта в бизнесе, можно начать составление бизнес-плана. В рамках обучения вам помогает преподаватель, и под его руководством составляется бизнес-план. При наличии экономического образования или опыта в бизнесе можно написать бизнес-план самостоятельно.

Прием бизнес-планов для назначения пособия на предпринимательство ведется круглый год. В случае отрицательного ответа всегда можно внести в бизнес-план исправления и подать его снова. Достаточно скорректировать бизнес-план, и можно снова ходатайствовать о пособии.