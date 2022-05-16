Акция KB Home может сильно возрасти наперекор глобальному экономическому кризису

KB Home – одна из крупнейших в США и наиболее известных строительных компаний, возводящих частные дома. Их комплексные решения, в которых основной акцент делается на энергоэффективности, инновационном дизайне и решениях умного дома, оказали положительное влияние на репутацию компании и быстро покорили сердца клиентов.

Мы живем в турбулентное время, когда мир сотрясают одновременно несколько крупных кризисов – пандемия коронавируса, события на Украине, и плюс ко всему глобальные климатические проблемы. Все эти потрясения мировой экономики привели к быстрому темпу роста инфляции.

Что, в свою очередь, заставила федеральное правительство США впервые за четыре года повысить базовую процентную ставку на 25 пунктов до уровня 0,5%. По оценкам аналитиков, это только начало, и ставку придется повышать еще не один раз и, возможно, она достигнет 2%.

Произойдет эффект домино, то есть банки тоже будут вынуждены повысить свои проценты, чтобы сохранить прибыль. К тому же некоторые инвесторы рекомендуют выводить деньги из облигаций в активы с более высокой доходностью, увеличивая таким образом доходность облигаций. В конце концов повышение инфляции неизбежно приведет к ситуации, когда возрастет и цена ипотечных займов.

На фоне всего вышеизложенного мы можем предположить, что очень многие семьи, которые еще не успели обзавестись жильем, постараются сделать это как можно скорее, пока зафиксированные проценты по займам еще низкие и доход достаточный для того, чтобы взять кредит. В ответ на инфляцию кто-то попытается приобрести дополнительную недвижимость, и можно ожидать, что инвесторы, которые попытаются получить прибыль на подорожании жилья, будут активнее подходить к проблеме. Однако вся эта ситуация очень даже на руку таким компаниям, как KB Home, которые занимаются строительством домов, ведь перед ними маячит значительная прибыль.

KB HOME – один из крупнейших строителей домов в США, который строит в основном индивидуальные дома для тех, кто покупает свое первое жилье. Компания была основана в 1957 году, и более чем за 60 лет своей деятельности построила свыше 645 000 домов.

Рынок недвижимости в некоторых американских регионах перекосился в сторону спроса

Различные данные говорят о том, за последние 9 лет в Америке появилось больше семей и подобных им ячеек общества, чем жилья для их размещения. По разным оценкам, недостаток в жилье на данный момент составляет 5,24 миллиона, что на 1,4 миллиона больше, чем в 2019 году. Видно, что предложение не успевает за спросом, и естественно, что приобретение жилья постепенно становится все более дорогим удовольствием. Это заставляет покупателей поторапливаться, чтобы успеть купить недвижимость до очередного подорожания.

В то же время следует отметить, что отсутствие предложения по регионам не равномерное. Есть места, где проблема стоит острее, например, три из 20 городов с самой очевидной нехваткой жилья находятся в штате Северная Каролина – в котором, кстати, действует KB Home. Один из этих городов – столица штата Роли, где 12 апреля KB Home торжественно открыли новый жилой комплекс Liberty Station, построенный недалеко от центра города.

Помимо них, еще два города находятся в Калифорнии и один – в Колорадо, оба входят в сферу деятельности KB Home. К концу 2021 года в портфеле KB Home было 44% построенных или только строящихся индивидуальных домов и 56% составляли земельные участки под строительство. В общей сложности более 80% недвижимости находится в регионах с очень высоким спросом на жилье, и это должно способствовать их быстрой продаже и оказывать положительное влияние на экономические результаты компании.

Обратный выкуп акций и финансовые показатели вселяют в инвесторов оптимизм

7 апреля совет директоров компании объявил о своем решении запустить программу по обратному выкупу простых акций на сумму до 300 миллионов долларов, что составит примерно 10% рыночной капитализации компании. Это позволит сократить активы, имеющиеся на балансе, и увеличить доходность. Одновременно при такой же доходности увеличивается стоимость всех остальных акций.

В 2021 году доход компании увеличился на 37% по сравнению с предыдущим годом, то есть с 4,18 миллиарда до 5,72 миллиарда долларов. В то же время они смогли снизить расходы на строительство и администрирование примерно на 3% и 1%. Все это увеличило маржу операционной прибыли строительного сегмента с 7,6% до 11,6% и маржу чистой прибыли с 7,1% до 9,9%.

Эта тенденция сохранилась и в первом квартале этого года, когда маржа операционной прибыли увеличилась на 1,8% (составив 12,2%) и административные расходы сократились на 0,5% (составив 10,2%) по сравнению с таким же периодом прошлого года. Стоимость завершенных проектов повысилась на 55% до 5,71 миллиарда долларов, и это самый высокий показатель компании с 2007 года.

Свободный денежный поток прошлом году составил минус 76,7 миллиона, что значительно меньше, чем 281,8 миллиона в 2020 году. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что 188 миллионов было потрачено на обратный выкуп акций, а это положительный момент для оставшихся акций компании.

Также негативным был денежный поток от основной деятельности, который составил 37,3 миллиона (в 2020 году было 310,7 миллиона в плюсе). Однако здесь важно понимать, что этот показатель отражает нетто-рост активов компании на 897,8 миллиона долларов и нетто-рост требований на 32 миллиона долларов, что в свою очередь частично компенсирует чистая прибыль в размере 564,7 миллиона долларов и нетто-рост задолженностей, а также просроченные задолженности и другие обязательства на сумму 181,6 миллиона долларов.

Однако главная причина возникновения отрицательного потока от основной деятельности заключается все же в инвестициях в запасы, что в случае со строительным сектором означает экономию в долгосрочной перспективе, поскольку цены на стройматериалы постоянно растут. Если в 2020 году стоимость запасов составляла 183,2 миллиона, то для сравнения можно упомянуть, что лишь за первый квартал этого года в дополнение к состоянию склада было потрачено 406 миллионов долларов, в результате денежный поток от основной деятельности составил 209 миллионов долларов.

Увеличение ликвидности компании помогает справляться с любыми проблемами

У компании 240,7 миллиона долларов свободных денег, к тому же долгосрочная долговая нагрузка увеличилась до 1,69 миллиарда долларов, и общий долг достиг 1,9 миллиарда долларов. Если на первый взгляд это может вызвать озабоченность, то при более пристальном изучении выясняется, что в феврале KB Home увеличили свою возможную сумму займа обновленным кредитным договором. Таким образом, срок возврата кредита был продлен до 2027 года, и общая ликвидность компании увеличилась до 1,07 миллиарда долларов. Это делает компанию более гибкой и устойчивой.

Коэффициенты обещают инвесторам потенциально высокий доход

Если говорить о разных коэффициентах, связанных с компанией, то невозможно не обратить внимание на тот факт, что акции KB Home торгуются дешевле, чем акции их конкурентов. Соотношение цены и прибыли, то есть Р/Е, составляет 3,1, в то время как средний показатель по сектору 8,1. Отношение стоимости компании к операционной прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации (EV/EBITDA) составляет 2,9, (средний показатель по сектору 4,7). Оба этих коэффициента являются потенциальны знаком того, что компания может быть недооценена на рынке. P/B, то есть отношение цены к балансовой стоимости, составляет 0,7 (в среднем по сектору 3,3) и указывает на то, что акции фирмы весьма привлекательны.

Не стоит также забывать, что KB Home выплачивает 0,15 доллара за акцию в виде квартальных дивидендов, а это означает доходность примерно 1,72%. Руководство компании считает, что к концу этого года KB Home заработает от 7,2 до 7,6 миллиарда долларов дохода, из которых операционная прибыль составит в пределах 16% (при условии, что будут отсутствовать расходы, связанные с состоянием рынка). В то же время в компании надеются, что административные расходы еще снизятся и будут составлять где-то 9-10% от доходов. Рентабельность собственного капитала оценивается в 27%.

Существует риск, что инфляция будет происходить быстрее, чем этого ожидают рынки, и в то же время доходы не будут поспевать за ней, поэтому многие не смогут позволить себе покупку недвижимости. Однако, если учитывать все положительные экономические факторы и финансовые показатели компании, то некоторые крупные инвестиционные компании, помимо нас, например, JP Morgan, Goldman Sachs, Credit Suisse, Barclays, предполагают, что акция KB Home (KBH.US) имеет большой потенциал роста. Мы предполагаем, что в течение следующих шести месяцев целевая цена акции будет составлять 45 долларов, что на 24% выше текущей цены.

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