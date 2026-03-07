Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • 07.03.26, 10:14

Три спецрейса прибыли с Ближнего Востока, ожидаются еще четыре

Сегодня ранним утром в Таллинне приземлились два, а в Риге – один специальный рейс, организованные Министерством иностранных дел, чтобы помочь гражданам Эстонии и их семьям, имеющим вид на жительство, вернуться домой.
Три спецрейса прибыли с Ближнего Востока, ожидаются еще четыре
  • Foto: Reuters/Scanpix
