Что такое строительство будущего?

Эстонский строительный сектор испытывает многочисленные проблемы и вызовы, которые в совокупности снижают его конкурентоспособность. Если в производственном секторе эффективность труда за последние пару десятков лет почти удвоилась, то в строительстве она не сдвинулась с места.

Не хватает квалифицированной рабочей силы, мало взаимодействия, инноваций и прозрачности процессов. Еще грустнее то обстоятельство, что производительность труда в эстонском строительном секторе по сравнению со средним по Евросоюзу в два раза ниже

Как исправить ситуацию?

По словам директора по безнес-технологиям строительной компании Nordecon AS Мийны Карафин, очевидно, что нужны изменения, но критическая масса людей не хочет и не умеет меняться. «Изменить образ мышления очень сложно, но именно в этом кроется огромный потенциал. В инженерии всегда были в почете инженерно-технические знания, однако причинами, почему сегодня этот сектор не развивается теми темпами, которыми мог бы развиваться, является низкое качество менеджмента, слабый ценностный подход и недостаточное внимание к людям».

Говоря о будущем, Карафин утверждает, что к 2035 году строительство наверняка будет больше основано на данных, нежели сейчас. «Мы будем больше опираться на реальные данные, чем на интуицию. Надеюсь, что к тому времени мы разработаем множество частей автоматизированных процессов, которые повысят эффективность и, может быть, при помощи искусственного интеллекта, смогут учитывать большее количество аргументов, чем способен учитывать человек», – объясняет она.

Она добавляет, что в будущем в строительном секторе обязательно будет больше взаимодействия. «Конечно же, мы знаем, что сотрудничество по существу имеет первостепенное значение для получения лучшего результата, и, тем не менее, в этой части нас пока можно сравнить с детским садом. Мы еще держимся за то, «как делалось всегда», но к счастью, и это мышление постепенно начинает меняться. В нашем секторе стали обычным явлением такие модели договоров, которые благоприятствуют сотрудничеству – альянс и интегрированная реализация проекта».

Старший специалист Таллиннского порта Рихо Антон признает, что негативная репутация строительной сферы в обществе и низкий уровень цифровизации – это то, что сегодня отпугивает таланты и тормозит производительность. «Я надеюсь, что за 10-15 лет мы достигнем более высокого уровня внедрения цифровых технологий. Уже достигнуты соглашения относительно общих моделей данных и сократилось количество двойной работы при обработке информации. Благодаря этому повышается эффективность».

Цель ясна: мы должны уверенным шагом идти в направлении инноваций и эффективности

Стратегический документ «Долгосрочная перспектива строительства 2035», подготовленный в 2021 году по заказу министерства экономики и коммуникаций, формулирует проблемы, существующие на сегодняшний день, и видение строительного сектора на 2035 год. В качестве самых серьезных проблем можно назвать низкий уровень цифровизации, низкий уровень доверия и плохую репутацию в обществе, замедляющую развитие и подавляющую эффективность. Но все это меняется. Точнее, у Эстонии есть план за одно поколение, то есть к 2035 году, сделать строительный сектор значительно более эффективным, охваченным цифровыми технологиями, инновационным и зеленым.

Немаловажную роль в этом играет Кластер цифрового строительства, который уже сегодня объединяет 57 эстонских компаний и 4 высших учебных заведения, общая цель которых – создать соответствующий XXI столетию строительный сектор. Кластер цифрового строительства занимает уникальную позицию – ни одна другая организация в Эстонии не занимается цифровыми разработками, охватывающими целую сферу. Кластер сосредоточен на развитии строительства, основанного на знаниях, он привлекает лучших менеджеров и специалистов сферы и сотрудничает как с государством, так и с местными самоуправлениями.

Siteview – инструмент, цифровизирующий строительство и повышающий доверие и взаимодействие между участниками

Именно такой реорганизацией занимается 3Di со своими новыми решениями, наделяющими строительные данные визуальной формой. А это, в свою очередь, создает прозрачность и доверие между сторонами. При этом изменяются и способы сбора данных – данные собираются при помощи 3D-сканеров и дронов. Эти устройства до сих пор мало применялись в сфере строительства и геодезии, но они позволяют использовать информацию такими способами, которые раньше казались невозможными.

«Наша цель – придать строительным данным визуальную форму и сделать их понятными, а следовательно, создать доверие на протяжении всей цепочки формирования стоимости строительства. Доверие может возникнуть в среде, где все участники обмениваются друг с другом всем понятной и правдивой информацией», – говорит исполнительный директор 3Di, председатель правления Кластера цифрового строительства Тийт Хион. – «Одним из таких инструментов, которые позволяют быстро получать представление о положении дел на строительной площадке, проверять объемы запасов материалов и сравнивать соответствие фактического состояния проекту, является Siteview».

Впервые Nordecon и Таллиннский порт используют Siteview при строительстве территории D-терминала. По словам Хиона, это один из первых ощутимых примеров цифровизации строительства в Эстонии. «Siteview заставляет компании сотрудничать друг с другом, позволяет переводить в цифровой формат процессы обмена данными относительно строительства и повышать уровень доверия и взаимодействия», – объясняет он. – «Так самые разные данные, связанные как с проектом, так и с аэросъемками, собираются в одном месте».

В среду можно входить как с компьютера, смарт-устройства, так и с планшета. Siteview – это инструмент будущего, которым эстонские строительные компании могут пользоваться уже сегодня.

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Проект поддерживает Целевое учреждение развития предпринимательства (EAS) из средств Европейского фонда регионального развития.