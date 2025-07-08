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  • 08.07.25, 09:49

Безработица в Эстонии растет третью неделю подряд

По данным Кассы по безработице, 6 июля общее число зарегистрированных безработных в стране составляло 45 749 человек – почти на 500 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы вырос с 6,4 до 6,5%, передает rus.err.ee.
Самая благоприятная ситуация на рынке труда наблюдается на Хийумаа: уровень безработицы там составляет всего 3%.
  • Самая благоприятная ситуация на рынке труда наблюдается на Хийумаа: уровень безработицы там составляет всего 3%.
  • Foto: Raul Mee
Наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему сохраняется в Ида-Вирумаа, где он подскочил до 11,3% или до 6981 человек.
В Харьюмаа безработица составляет 6,2%, большинство безработных из 21 949 человек – жители Таллинна.
По прогнозу Кассы по безработице, в ближайшие месяцы уровень зарегистрированной безработицы будет колебаться в пределах 45 000-47 000 человек, что считается сезонной нормой.

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