Назад 08.07.25, 09:49 Безработица в Эстонии растет третью неделю подряд По данным Кассы по безработице, 6 июля общее число зарегистрированных безработных в стране составляло 45 749 человек – почти на 500 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы вырос с 6,4 до 6,5%, передает rus.err.ee.

Самая благоприятная ситуация на рынке труда наблюдается на Хийумаа: уровень безработицы там составляет всего 3%.

Foto: Raul Mee

Наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему сохраняется в Ида-Вирумаа, где он подскочил до 11,3% или до 6981 человек.

В Харьюмаа безработица составляет 6,2%, большинство безработных из 21 949 человек – жители Таллинна.

По прогнозу Кассы по безработице, в ближайшие месяцы уровень зарегистрированной безработицы будет колебаться в пределах 45 000-47 000 человек, что считается сезонной нормой.