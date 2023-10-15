Хороший продукт — это качественные материалы и умные решения: гонщик ралли-кросса ушел с работы по найму и занялся изготовлением теплиц

Создатель OÜ Saadus Кейво Кыйв ни разу не пожалел о своем решении уйти в бизнес, хотя момент был не самым подходящим, особенно для его продукта: «Большинство людей в трудные времена не станут вкладывать несколько тысяч евро в теплицу, скорее, отложат их на экстренный случай».

Чего ради стоит идти в бизнес? Ну, хотя бы ради того, что бизнесмен сам себе хозяин, сам выбирает подходящую работу и рабочее время – словом, намного больше свободы. Хотя, как говорит основатель OÜ Saadus Кейво Кыйв, настоящего отпуска у мелкого предпринимателя, наверное, не бывает. Но это компенсируется свободным планированием собственных дел.

Полушутя – или нет? – Кейво Кыйв говорит, что нужно ведь найти время и для хобби. Речь идет об известном пилоте эстонского ралли-кросса: еще в начальной школе Кыйв гонял на Buggy, а уже в 16 лет провел свой первый сезон в чемпионате – в Латвии. Сегодня спортсмен осваивает автомобиль класса Crosskart Xtreme, который, между прочим, разгоняется до ста за две секунды, как показал чемпионат Эстонии по ралли-кроссу.

То есть решение исходило в том числе из того, что работник зарабатывает деньги не только для себя, но и для работодателя. А если вы способны стать собственным работодателем, почему бы не оставить весь заработок себе? В результате этих и иных соображений Кыйв прошлым летом ушел с надежной и интересной работы по найму и вот уже полгода занимается изготовлением небольших теплиц.

Бизнес-курсы придали ускорение на старте

Нередко можно слышать, что найти работу в Южной Эстонии непросто. Возможно, так оно и есть, но личный опыт Кыйва этого не подтверждает. Вместо этого он рассказывает, что уже вскоре после увольнения с последнего рабочего места начали поступать телефонные звонки – люди узнали, что у него появилось свободное время, и хотели его купить. Кыйву пришлось с сожалением отказаться – желание было твердым, и планы сверстаны.

Так что он ушел в бизнес не вынужденным образом, не от недостатка предложений работы. Это был очевидно свободный выбор и давний замысел. Просто до сих пор он не был готов действовать, а теперь настал подходящий момент.

Уволившись (Кыйв пять лет проработал печником в Ahja Moodulahju), он зарегистрировался как безработный и спустя недолгое время уже беседовал по телефону с консультантом Кассы по безработице, чтобы определиться с планами на будущее. Услышав об идее самозанятости, консультант вскоре предложил курсы предпринимательства, предлагающие т.н. теоретическую базу.

Задумано, сделано, пройдено. Кыйв вспоминает курсы добрым словом и признается, что научился многому, к тому же составление бизнес-плана с финансовыми прогнозами дало уверенность в том, что он на правильном пути.

Кстати, иногда ведь бывает, что, люди начинают свое дело, продолжая старое занятие, т.е. сфера деятельности определяется естественным путем. У Кыйва вышло скорее наоборот: на курсах сначала нужно было приняться за бизнес-план, а над поиском бизнес-идеи пришлось даже поломать голову.

И поскольку он только что построил теплицу на отцовском хуторе (на сегодня снова доме Кыйва), мысли приняли именно это направление. Почему бы не предложить качественные теплицы по разумным ценам? Так что сфера деятельности была выбрана при составлении бизнес-плана на курсах предпринимательства.

Пройдя курс, – очень практичный, с живыми примерами и интересными лекторами, как подчеркнул Кыйв, – и составив бизнес-план, он при поддержке консультанта Кассы по безработице решил запросить стартовое пособие в размере до 6000 евро. Как выяснилось, бизнес-план получился настолько дельным, что запрос сразу получил «зеленый свет».

Так что ничего не оставалось, кроме как приступать. Учреждение компании в Эстонии, как известно, дело простое и занимает в общей сложности несколько дней. Кыйв старается по возможности избегать бюрократии. Такая возможность существует во многом благодаря тому, что в семье есть бухгалтер, т.е. надежная помощь близких.

На сумму пособия Кыйв приобрел крупное оборудование, такое как универсальный деревообрабатывающий станок, позволяющий строгать и резать древесину по толщине, а также стружный станок. Некоторые инструменты у него уже были, «как всегда бывает в деревне». Мастерская разместилась в одной из хуторских построек и, конечно, нуждается в некоторой доводке, но и сейчас отлично позволяет работать.

Как построить хорошую теплицу?

Сам по себе тот факт, что вы что-то делаете или предлагаете, еще не гарантирует приобретения вашего продукта – он должен нести некую ценность. Для теплицы это может быть, например, срок службы более года. А в этом случае нужно взять правильно отсортированный по прочности деревянный материал и прочное закаленное стекло и соединить их воедино так, чтобы суровая погода Эстонии не разрушила строение или оно не начало сразу протекать.

С другой стороны, можно предложить клиенту дополнительные преимущества и интеллектуальные решения. Небольшие теплицы OÜ Saadus собраны так, чтобы на виду было как можно меньше точек крепления и головок шурупов. Во-первых, это эстетично, а во-вторых, способствует продлению срока службы. Для многих покупателей может быть важен с срок установки теплицы, который у Кыйва обычно составляет всего два-три дня.

Хорошим примером умных решений служат, например, системы автополива или автоматически открывающиеся и закрывающиеся мансардные окна. Все, что вам нужно, это прикрепить в нужном месте масляный цилиндр, в котором в зависимости от температуры воздуха расширяется и сжимается масло, поддерживая оптимальное для вентиляции положение окна.

И в то же время продукт должен продаваться по разумной цене массового потребления. Есть компании, которые выпускают совсем крохотные эксклюзивные теплицы по цене от 5000 до 10 000 евро из дорогих материалов, с филигранной отделкой. Несомненно, они великолепны, но для большинства недоступны или не нужны.

Проведя небольшое исследование рынка, Кыйв выяснил, что разумная цена для приличной теплицы площадью 3 х 4 метра составляет около 3000 евро. Это может показаться совсем не дешево, однако цена взята не с потолка, а более дешевые варианты проигрывают в качестве.

Так, одно только закаленное стекло для теплицы 3х4 м с нарезкой по размерам обойдется в 900 евро. Если добавить сюда стоимость деревянных деталей, крепежа, мелких деталей, фундамента, а также трудозатраты и налоги, меньше просто не получится. Как отмечает Кыйв, к сожалению, норма прибыли не слишком высока.

И более доступных по цене альтернатив, таких, которые еще можно назвать теплицами, на рынке на самом деле не так уж много. Кыйв рассказывает историю своего знакомого, который купил каркасную теплицу в строительном магазине примерно за тысячу евро. Все бы ничего, но крыша провалилась после первого же приличного снегопада. А новая теплица от Saadus, стоящая в углу сада начинающего бизнесмена, одну зиму уже пережила. И даже самый толстый слой снега ничего ей не сделал.

Хороший продукт продает себя и без рекламы

Заняться маркетингом компания Saadus OÜ пока еще не успела. На это есть две основные причины. Во-первых, процесс идет самой собой с помощью сарафанного радио, а это ведь лучшая реклама. Многие теплицы были заказаны без всякого маркетинга, и оборот компании за полгода составил уже более 12 000 евро.

Во-вторых, Кыйву кажется, что перед активным продвижением нужно немного доработать продукт. В тех теплицах, которые он на сегодня изготовил, он все еще видит возможности что-то можно улучшить и усовершенствовать. Например, дверь его теплицы сделана из массива дерева, а для следующих он использовал клееный брус. Каркас неизбежно впитывает влагу и со временем начинает перекашиваться. «Я сначала максимально усовершенствую продукт, а потом уж запустим рекламу», — говорит начинающий предприниматель.

Пока что Кыйв работает один, а после первого года работы собирается оценить, как продвигается бизнес, и тогда уже строить длогосрочные планы. Уже сейчас ему кажется, что в одиночку он скоро перестанет справляться и ему нужно как минимум пару сотрудников, так что придется стать работодателем.

В перспективе понятно, что строительство теплиц в одиночку не сможет обеспечить масла на хлеб, деятельность необходимо расширять. Например, можно обрабатывать пиломатериал и строить другие небольшие сооружения. Ведь предприниматель – именно тот человек, который по мере надобности берется за новое дело.

Кыйв ни разу не пожалел о своем решении, хотя момент для начала бизнеса был, пожалуй, не самым лучшим. Тем более для такой продукции, как он понял задним числом. «Большинство людей в трудные времена не станут вкладывать несколько тысяч евро в теплицу, скорее, отложат их на экстренный случай», – отметил Кыйв. Но что из того, если пора действовать и достигать.