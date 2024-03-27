Американский RAM: один автомобиль для всех маршрутов

У RAM исключительно хорошая управляемость, эта машина предлагает по-настоящему приятные впечатления от вождения и на улице, и на трассе, и на заснеженной лесной грунтовке.

Ежедневные поездки на работу, с женой по магазинам, с сыном на тренировки, вылазки с друзьями на выходных ради хобби, а также по дачным делам – все это дается легко с большим и мощным RAM от USCAR, который завоевал титул Pickup Truck of the Year.

Он производит настоящий фурор своим дизайном, функциональностью и ходовыми качествами. Вместительный автомобиль сочетает в себе удовольствия роскошного внедорожника с надежностью рабочей лошадки. В городе или на трассе, RAM уже никого не оставит равнодушным.

Сев за руль, чувствуешь себя как в салоне престижного представительского автомобиля, а не в каком-нибудь грузовике, хотя вместительный кузов и может навести на такую мысль. Кроме того, у RAM исключительная управляемость. Иными словами, автомобиль не оправдывает предубеждений, предлагая по-настоящему приятные впечатления от езды и в городе, и в сельской местности. При этом длинная колесная база гарантирует, что удары и прочие внешние воздействия не сильно ощущаются в салоне.

При посадке бросается в глаза полностью кожаный салон с декоративными накладками из натурального дерева. Фото: Марко Мумм

Обилие возможностей на большом экране поражает воображение

При посадке бросается в глаза полностью кожаный салон с декоративными накладками из натурального дерева. Современная информационно-развлекательная система превращает любую поездку на этом автомобиле в сплошное удовольствие. Поначалу может показаться, что обилие функций на большом экране будет раздражать пользователя.

Однако, как это свойственно американским автомобилям, все предельно просто. На экране повсюду написано – и изображено – что можно сделать с помощью той или иной виртуальной кнопки. Для водителя все эти опции просты и понятны.

Прямо перед экраном, между передними сиденьями, расположен гигантский по сравнению с привычными в легковушках закрывающийся органайзер для вещей. Не будет большим преувеличением сказать, что один его отсек может вместить ящик с инструментами, а другой даже ящик пива. Крышка органайзера снабжена приподнятой кромкой, которая предотвращает соскальзывание смартфона или других предметов на пол. Кстати, здесь работает беспроводная зарядка, отдельный держатель для мобильного телефона вам больше не понадобятся.

Современная информационно-развлекательная система на первый взгляд может озадачить, но, как это свойственно американским автомобилям, все предельно просто. На экране повсюду написано – и изображено – что можно сделать с помощью той или иной виртуальной кнопки. Фото: Марко Мумм

Более ста функций безопасности

Высокие технологии, примененные в этом RAM, стоит подчеркнуть отдельно. Привыкнув к европейским автомобилям, вы заведомо знаете, что в новой машине нужно сначала подогнать сиденье по педалям, затем отрегулировать руль. RAM позволяет установить в нужное положение сами педали, причем с помощью электричества.

Кроме того, основное и дополнительное оборудование автомобиля дает в общей сложности более ста функций безопасности. А еще у него несколько внешних камер: фронтальная, задняя и боковые. Таким образом, при движении задним ходом на экране у водителя отображается обзор на 360 градусов, как будто снятый сверху дроном. Конечно, такая картина послужит и отличным подспорьем при парковке, особенно если вам нужно привыкнуть к габаритам RAM.

В салоне можно создать дополнительное грузовое пространство

Отдельно стоит выделить регулируемое и подогреваемое заднее сиденье. Независимо от того, сидят они спереди или сзади, все члены семьи могут наслаждаться теплым сиденьем, которое так актуально в эстонском климате.

Отдельно стоит выделить регулируемое и подогреваемое заднее сиденье. Фото: Марко Мумм

Задние сиденья при необходимости можно свернуть к задней стенке, создав в салоне дополнительное грузовое пространство. Для защиты от нашей непогоды кузов имеет смысл прикрыть крышкой, что не мешает легко укладывать или вынимать груз, открывая дверь с помощью электричества.

И это еще не все: помимо уже упомянутого органайзера между передними сиденьями, вы можете обнаружить отсеки для хранения в полу второго ряда сидений, в также снаружи кузова. Стиль и практичность одновременно!

На заднем сиденье просторного RAM легко разместятся три пассажира. Фото: Марко Мумм

LPG как разумное дополнение к бензину

Нельзя забывать и о связанных с RAM практических, в том числе экономических, аспектах. Поэтому предоставлена возможность выбрать модель, использующую сжиженный углеводородный газ (СУГ, или LPG). Газовый агрегат делает этот 5,7-литровый пикап с бензиновым двигателем удивительно доступным в содержании: 100 км можно преодолеть примерно за 10 евро. Правда, по сравнению с предыдущими моделями RAM и бензиновый двигатель уже заметно экономней.

Иными словами, универсальный RAM может подойти автолюбителю любого возраста. Проведите тест-драйв и уже после первого знакомства решите, подойдет ли вам просторный шикарный RAM для будущей стильной езды.

Автомеханик Маргус Тремпи отметил, что кузов можно прикрыть крышкой и легко укладывать или вынимать груз, открывая дверь с помощью электричества. Фото: Марко Мумм

RAM позволяет установить педали в нужное положение с помощью электричества. В европейских автомобилях нужно сначала подогнать сиденье по педалям, затем отрегулировать руль. Маргус Тремпи Руководитель и владелец автосервиса Fixus Mustamäe

Известный инвестор и предприниматель Райво Хейн: RAM предназначен тем, кто не довольствуется посредственностью

Известный инвестор и предприниматель Райво Хейн управляет не только вертолетом – вот уже семь лет он водит RAM. Фото: Äripäev

Olen RAMiga sõitnud seitse aastat, viimased paar aastat mudeliga RAM TRX. Miks ma selle autoga rahul olen?

Я езжу на RAM уже семь лет, последние пару лет это модель RAM TRX. В чем причина того, что я верен этим автомобилям?

Во-первых, это мощность. RAM предназначен тем, кто не довольствуется посредственностью. Двигатель Hellcat V8, выдающий 702 лошадиные силы, – мечта каждого автолюбителя. Это больше, чем просто скорость – это сила, которая поднимает вас над рутиной повседневности, это прилив адреналина каждый раз, когда садишься за руль.

Во-вторых, универсальность. RAM TRX – не только быстрый, но и невероятно мощный на бездорожье. Его можно сравнить со швейцарским ножом: автомобиль одинаково легко идет по асфальту и по пустырю, препятствия на котором непреодолимы для других автомобилей. Этот автомобиль не знает предела и позволяет искать приключений там, куда вы раньше не могли проехать.

В-третьих, внешний вид и общее ощущение. RAM TRX не просто мощный, но и стильный. Его агрессивный дизайн и массивные шины сразу дают понять, что это не обычный внедорожник. Сев за руль, вы чувствуете, насколько этот автомобиль выделяется из ряда, обеспечивая не только мощность, но и исключительные впечатления от вождения.

ТЕСТИРОВЩИК RAM, автомеханик Маргус Тремпи (Margus Trempi): сюрприз оказался большим удовольствием

Руководитель автосервиса в Мустамяэ и владелец компании Fixus Маргус Тремпи повидал и тестировал все возможные модели. В качестве автомеханика, вместе с предпринимателем Рагнаром Сассем, он десятки раз бывал в Украине, когда они жертвовали внедорожники солдатам, сражающимся за свободу родины. Фото: Марко Мумм

Опробовав за долгое время самые разные транспортные средства, должен признать, что между двумя автомобилями может быть огромная разница! Я тестировал RAM с предубеждением: вот, я управляю каким-то большим «угловым диваном», пристроенным на крышу грузовика. На самом деле им очень легко управлять, маневренность отличная, и как водитель вы чувствуете себя весьма по-человечески. Изначальный сюрприз в итоге оказался большим удовольствием.

Я знаю, о чем говорю, потому что садился за руль старых американских моделей. У многих сзади ужасно ревет V8, но потом машина движется не на уровне этого рева, а скорее как грузовик. RAM такого ощущения не создает: ты за рулем настоящего автомобиля, просто большого и удобного. На RAM у меня никогда не возникало ощущения, что он слишком большой и не впишется с ряд.

Обычно я езжу на BMW X6 со светлым салоном – мне нравится, когда машина красивая, крутая. Но иногда я выезжаю за город строить дом, перевозя на этом BMW мешки с цементом и кирпичи. Конечно, это может сказаться на автомобиле, так что можно было бы менять его на пикап. Но зачем мне две машины, на одной из которых я езжу лишь иногда, а на другой – каждый день? На самом деле ни к чему, к тому же у меня всегда ключи, зарядные устройства и другие вещи будут оказываться не в той машине.

А ведь автомобиль – это в какой-то степени штаб-квартира и дом, где есть все необходимое. В то время как RAM обеспечивает все сразу: роскошный, качественный салон и одновременно кузов, в который я могу положить грунт или песок, а при необходимости добавить тяжелый прицеп. Универсальность — это круто! При этом содержать RAM с агрегатом LPG дешевле, чем дизельный джип X6.

Mis puges automehaanik Margus Trempile RAMiga testsõitu tehes eriti hinge? Mees, kes täna igapäevaselt BMW X6-ga ringi sõidab, vastas, et selleks oli avarus ja see, et üks auto on sisustatud plastmassiga, teine päris naha ning puiduga... Фото: Marko Mumm