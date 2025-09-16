Назад KM 16.09.25, 16:04 Созданы для реальной жизни и готовые к будущему Наши натрий-ионные батареи — это не экспериментальные прототипы. Каждая модель рассчитана на долгий срок службы, низкие эксплуатационные затраты и безопасную работу, даже в самых требовательных условиях. Благодаря негорючей химии батареи Freen можно устанавливать как внутри помещений, так и снаружи — в жилых, коммерческих и общественных объектах. Отсутствие сложных систем охлаждения и токсичных материалов делает их более простыми в переработке и экологичными на всём жизненном цикле.

Foto: Freen OÜ

Для автономной работы вне сети, оптимизации пикового потребления или интеграции в гибридные возобновляемые системы натрий-ионные батареи Freen обеспечивают долговечность, простоту эксплуатации и надёжную безопасность — даже при экстремальных условиях и температурах.

О компании Freen

Freen OÜ — эстонская компания, специализирующаяся на проектировании и производстве малых ветротурбин и систем хранения энергии для децентрализованных энергетических решений. Штаб-квартира компании находится в Эстонии, а её решения способствуют долгосрочной энергетической независимости и практическому подходу к устойчивому развитию по всей Европе.

Foto: Freen OÜ