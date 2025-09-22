Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,11%293,75
  • OMX Riga−0,4%909,67
  • OMX Tallinn−0,24%1 955,87
  • OMX Vilnius0,18%1 233,19
  • S&P 5000,49%6 664,36
  • DOW 300,37%46 315,27
  • Nasdaq 0,72%22 631,48
  • FTSE 1000,19%9 234,23
  • Nikkei 2250,99%45 493,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,41
  KM
  22.09.25, 12:41

История опыта Forus: крупные предприятия все чаще используют ИТ-поддержку в форме приобретаемой услуги

Компания Forus, сосредоточенная на создании безопасной и устойчивой среды, отмечает, что даже крупным предприятиям сложно находить и удерживать подходящих специалистов на конкурентном рынке труда. Поэтому в бизнес-плане становится все более выгодным заказывать ИТ-услуги на аутсорсинге, а это, в свою очередь, помогает эффективнее сосредоточиться на основном бизнесе.
Всего Telia обслуживает 370 рабочих мест Forus, включая и работающий 24/7 центр управления, где качественный ИТ-комплексный сервис имеет особое значение. Автор снимка: Андрес Раудъялг
  • Всего Telia обслуживает 370 рабочих мест Forus, включая и работающий 24/7 центр управления, где качественный ИТ-комплексный сервис имеет особое значение. Автор снимка: Андрес Раудъялг
Forus начал закупать у Telia различные услуги еще во времена предшественников компании – USS Security и Securitas Eesti. Этой весной добавилась и ИТ-поддержка пользователей, чтобы обеспечить бесперебойную деятельность бизнеса и работоспособность оборудования сотрудников.
«Forus – это действительно очень крупная компания, однако для нас было бы довольно сложно самостоятельно поддерживать компетенции внутренней ИТ-поддержки пользователей и сетевых специалистов», - отмечает руководитель ИТ-услуг Forus Рауль Нааритс. По его словам, одна часть проблемы – это поиск подходящих людей, но не менее важно удерживать и обучать их. На рынке труда компании — большие конкуренты, и поэтому содержание службы поддержки внутри компании оказывается дорогостоящим. Нааритс считает, что именно по этой причине большинство крупных предприятий переходят на сервисную поддержку пользователей.
Один поставщик услуг дешевле, чем несколько разных

Статья продолжается после рекламы

Forus выбрал своим партнером компанию Telia. Услуги приобретаются в виде «комплексного сервиса», который включает, например, мобильные услуги, управление сетью и фаерволами, облачные сервисы, управление компьютерными рабочими местами, офисные решения и колл-центр. Всего Telia обслуживает 370 рабочих мест Forus, включая подразделение в Латвии. Кроме того, у Telia приобретают как новые, так и бывшие в употреблении устройства для сотрудников. Компания считает крайне важным принцип устойчивости и сокращение своего экологического следа.
Заказ всех ИТ-услуг у одного предприятия делает управление более простым как для Forus, так и для поставщика. Все услуги работают как единое целое, которым управляет один партнер. «В разных сегментах есть назначенные руководители проектов, менеджеры по работе с клиентами и ИТ-архитектор, которые уже знакомы с деятельностью нашей компании и могут быстро найти решение для различных проблем», - рассказывает Нааритс, почему стоит приобретать услуги именно у одного поставщика. Кроме того, в итоге это обходится компании дешевле, чем использование разных партнеров.
«Комплексный сервис означает не только удобство – это стратегический выбор. Forus – хороший пример того, как внедрение комплексного сервиса помогает компании оптимизировать ресурсы и снизить нагрузку на управление. Кроме того, экологическая осознанность становится все важнее – использование повторно введенных в оборот устройств позволяет и в ИТ-решениях делать устойчивые выборы», - пояснил руководитель отдела продаж ИКТ Telia Маргус Данил. Он добавил, что ИТ-услуги Telia построены таким образом, чтобы расти вместе с потребностями клиента. Если компания расширяется или меняется организация работы, комплексный сервис можно соответственно адаптировать – будь то добавление новых рабочих мест, расширение облачных решений или обновление мер безопасности.
Так как в последние годы в Эстонии число кибератак значительно возросло и на предприятия ложится все большая обязанность применять меры кибербезопасности, наличие внешнего партнера очень помогает и здесь, ведь партнер уже знаком с сетевой инфраструктурой предприятия и благодаря этому может предложить наиболее подходящие решения. По словам Нааритса, большую пользу приносит также безопасный офисный интернет, то есть сервис Turvanet, который блокирует возможные инциденты.
Так как офисы и объекты Forus расположены по всей Эстонии, нужно заботиться и о том, чтобы во всех регионах услуга была одинаково качественной. «Мы можем пользоваться помощью специалистов Telia по всей Эстонии. Например, если в Йыхви или Тарту что-то вышло из строя или требуется поддержка пользователей, можно быстро отреагировать и на месте», - рассказывает Нааритс. Так как Forus больше не нужно беспокоиться о поддержке пользователей и управлении сетевой инфраструктурой, компания может сосредоточиться на своем основном бизнесе.

