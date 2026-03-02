Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Сезон отчетности подходит к концу, однако на этой неделе еще ожидаются отдельные публикации результатов на рынке США и на Балтийских биржах. Также будет обнародована предварительная оценка инфляции в еврозоне.
«Пааво проделал отличную работу, но он находился на посту восемь лет, причем в самый сложный и турбулентный период», – прокомментировал новость об уходе Ныгене глава компании Infortar, владеющей Tallink Grupp, Айн Ханшмидт в утреннем интервью радио Äripäev.
Компания по управлению активами Infortar продолжает амбициозный рост и активно ищет новые возможности для инвестиций, заявил председатель правления Айн Ханшмидт. Следующей целью, по его словам, станет Западная Европа.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.