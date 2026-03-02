Назад 02.03.26, 08:41 Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать Сезон отчетности подходит к концу, однако на этой неделе еще ожидаются отдельные публикации результатов на рынке США и на Балтийских биржах. Также будет обнародована предварительная оценка инфляции в еврозоне.

В январе Tallink удалось переломить длительный спад грузовых перевозок и увеличить объемы на 18% по сравнению с прошлым годом. Теперь станет ясно, сохранилась ли эта тенденция и во втором месяце года.

Foto: Andras Kralla

Мы выбрали пять самых важных событий, которые на этой неделе могут повлиять как на внутренний рынок, так и на инвесторов в еврозоне и США.