Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,63%311,03
  • OMX Riga0,07%899,23
  • OMX Tallinn−0,14%2 063,35
  • OMX Vilnius−0,75%1 369,69
  • S&P 500−0,43%6 878,88
  • DOW 30−1,05%48 977,92
  • Nasdaq −0,92%22 668,21
  • FTSE 100−0,81%10 821,66
  • Nikkei 225−1,35%58 057,24
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,01
  • OMX Baltic−0,63%311,03
  • OMX Riga0,07%899,23
  • OMX Tallinn−0,14%2 063,35
  • OMX Vilnius−0,75%1 369,69
  • S&P 500−0,43%6 878,88
  • DOW 30−1,05%48 977,92
  • Nasdaq −0,92%22 668,21
  • FTSE 100−0,81%10 821,66
  • Nikkei 225−1,35%58 057,24
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,01
  • 02.03.26, 08:41

Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Сезон отчетности подходит к концу, однако на этой неделе еще ожидаются отдельные публикации результатов на рынке США и на Балтийских биржах. Также будет обнародована предварительная оценка инфляции в еврозоне.
В январе Tallink удалось переломить длительный спад грузовых перевозок и увеличить объемы на 18% по сравнению с прошлым годом. Теперь станет ясно, сохранилась ли эта тенденция и во втором месяце года.
  • В январе Tallink удалось переломить длительный спад грузовых перевозок и увеличить объемы на 18% по сравнению с прошлым годом. Теперь станет ясно, сохранилась ли эта тенденция и во втором месяце года.
  • Foto: Andras Kralla
Мы выбрали пять самых важных событий, которые на этой неделе могут повлиять как на внутренний рынок, так и на инвесторов в еврозоне и США.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 26.02.26, 08:10
Акционеры об уходе Ныгене из Tallink: один из лучших руководителей, который оставит после себя качественную акцию
«Пааво проделал отличную работу, но он находился на посту восемь лет, причем в самый сложный и турбулентный период», – прокомментировал новость об уходе Ныгене глава компании Infortar, владеющей Tallink Grupp, Айн Ханшмидт в утреннем интервью радио Äripäev.
Новости
  • 20.02.26, 17:17
Досрочно уходящий с поста Ныгене: свой вклад в Tallink я сделал
По словам руководителя Tallink Пааво Ныгене, решение об уходе зрело в течение последних полугода.
Биржа
  • 19.02.26, 12:13
Tallink завершил год с прибылью и объявил о выплате дивидендов
Tallink Grupp завершил 2025 финансовый год сильным четвертым кварталом: прошлогодний убыток сменился чистой прибылью в 12,2 млн евро. Дивиденды компания планирует выплатить на уровне прошлого года.
Новости
  • 25.02.26, 13:39
Infortar готовится к расширению: в фокусе – Западная Европа и промышленность
Компания по управлению активами Infortar продолжает амбициозный рост и активно ищет новые возможности для инвестиций, заявил председатель правления Айн Ханшмидт. Следующей целью, по его словам, станет Западная Европа.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Новости
  • 27.02.26, 19:00
Компания, производящая мотоциклы под Таллинном, планирует выход на биржу
2
Новости
  • 28.02.26, 13:16
Кая Каллас: ситуация в Иране чрезвычайно опасна
3
Новости
  • 01.03.26, 13:16
Нехватка врачей в Финляндии превращается в избыток
4
Новости
  • 01.03.26, 15:48
Эстонцы в Дубае: тревога высокая, ощущается вибрация от взрывов
Здание посольства Эстонии в Абу-Даби повреждено
5
Биржа
  • 27.02.26, 08:13
Изгнанная с биржи и задолжавшая миллионы Elmo Rent движется к банкротству
6
Новости
  • 26.02.26, 12:45
Немецкий гигант получил разрешение на покупку эстонского отопительного бизнеса

Последние новости

Биржа
  • 02.03.26, 11:42
Война против Ирана резко подняла цены на газ
Новости
  • 02.03.26, 11:01
Основной вклад в рост розничной торговли внесли автозаправочные станции и промышленные товары
Биржа
  • 02.03.26, 10:39
Война в Иране привела к росту цен на нефть и резкому падению фьючерсов
  • KM
Content Marketing
  • 02.03.26, 10:11
Selveri Köök обновляет ассортимент блюд и возвращает на прилавки весенние хиты
Новости
  • 02.03.26, 09:47
Рост экономики в четвертом квартале обеспечила промышленность. «2025 год был лучшим за последние три года»
Биржа
  • 02.03.26, 08:41
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Эпицентр
  • 02.03.26, 08:23
Налоговый не углядел: схемы с зарплатами вытесняют с рынка честные компании
Новости
  • 02.03.26, 06:00
Отель с лучшими в Ида-Вирумаа результатами жестко сокращает затраты, но оставляет место для добрых дел

Сейчас в фокусе

Два с половиной года назад руководитель Peikko Eesti Ааре Раам отправился в Дубай. В течение пяти лет он должен заниматься там развитием бизнеса и продажами завода Peikko, половина этого срока уже прошла.
Новости
  • 01.03.26, 15:48
Эстонцы в Дубае: тревога высокая, ощущается вибрация от взрывов
Здание посольства Эстонии в Абу-Даби повреждено
Число финнов, изучающих медицину за рубежом, менее чем за 15 лет выросло в четыре раза.
Новости
  • 01.03.26, 13:16
Нехватка врачей в Финляндии превращается в избыток
Помимо Каи Каллас, «очень тревожным» происходящее назвали также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.
Новости
  • 28.02.26, 13:16
Кая Каллас: ситуация в Иране чрезвычайно опасна
Verge Motorcycles – зарегистрированная в Эстонии компания, основанная старшим братом Марко Лехтимяки Туомо. По всей видимости, это перспективный бизнес по производству электромотоциклов с уникальным дизайном. В 2024 году оборот компании составил почти миллион евро, а численность персонала – 34 человека.
Новости
  • 27.02.26, 19:00
Компания, производящая мотоциклы под Таллинном, планирует выход на биржу
Генеральный директор агентства недвижимости Elamus Kinnisvara Майя Карро признает, что, хотя количество сделок купли-продажи в некоторых местах в последнее время сократилось, цена за квадратный метр осталась стабильной или даже выросла.
Новости
  • 28.02.26, 15:27
Топ-маклер: цену квартиры в среднем можно снизить на 5000 евро
Тегеран, 1 марта.
Новости
  • 01.03.26, 11:24
После гибели Али Хаменеи Иран возглавит временный совет из трех человек
Дом Ханса Виннала на улице Татари, 1 в 1920-х был Меккой для эстонских автомобилистов. Сейчас фасад здания встроен в новое здание бизнес-центра.
Новости
  • 27.02.26, 06:00
Бизнесмен первым привез в Эстонию Chevrolet и FIAT, но погиб на пути в Нарву
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026