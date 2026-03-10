Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,69%311,56
  • OMX Riga0,35%901,66
  • OMX Tallinn0,17%2 077,45
  • OMX Vilnius0,31%1 357,54
  • S&P 500−0,21%6 781,48
  • DOW 30−0,07%47 706,51
  • Nasdaq 0,01%22 697,1
  • FTSE 100−0,55%10 355,49
  • Nikkei 2251,43%55 025,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,3
  • 11.03.26, 11:43

Amazon намерен привлечь с рынка облигаций более 37 млрд долларов

Amazon планирует запустить одну из крупнейших в истории эмиссий облигаций с целью привлечения средств на развитие ИИ. Компания рассчитывает привлечь в общей сложности 37-42 млрд долларов как от инвесторов в США, так и в Европе.
Технологический гигант направит привлеченный через облигации капитал прежде всего на развитие искусственного интеллекта.
  • Технологический гигант направит привлеченный через облигации капитал прежде всего на развитие искусственного интеллекта.
  • Foto: Matthias Balk
Американская часть размещения будет состоять из 11 траншей, предлагая инвесторам как краткосрочные бумаги, так и облигации с рекордным сроком обращения 50 лет – до 2076 года. В США компания намерена привлечь 25-30 млрд долларов, сообщили источники Bloomberg. Доходность по самому длинному, 50-летнему выпуску предварительно примерно на 1,55 процентного пункта выше, чем по гособлигациям США.
