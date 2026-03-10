Amazon намерен привлечь с рынка облигаций более 37 млрд долларов
Amazon планирует запустить одну из крупнейших в истории эмиссий облигаций с целью привлечения средств на развитие ИИ. Компания рассчитывает привлечь в общей сложности 37-42 млрд долларов как от инвесторов в США, так и в Европе.
Технологический гигант направит привлеченный через облигации капитал прежде всего на развитие искусственного интеллекта.
Foto: Matthias Balk
Американская часть размещения будет состоять из 11 траншей, предлагая инвесторам как краткосрочные бумаги, так и облигации с рекордным сроком обращения 50 лет – до 2076 года. В США компания намерена привлечь 25-30 млрд долларов, сообщили источники Bloomberg. Доходность по самому длинному, 50-летнему выпуску предварительно примерно на 1,55 процентного пункта выше, чем по гособлигациям США.
