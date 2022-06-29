Получившая премию молодая исследовательница: поддержите выбор женщин
Выбор зависит от того, что человеку больше по душе – работать в промышленности или в науке. Это два разных мира, но оба они могут сосуществовать в вашей жизни, - говорит докторант, мнс Института электроэнергетики и мехатроники TalTech Каролина КуделинаФото: Кауро Киккас
Молодая исследовательница, докторант Каролина Куделина, разрабатывает основанную на искусственном интеллекте систему предотвращения сбоев электротехнического оборудования. Если у женщин есть желание и мотивация заниматься наукой или инженерным делом, то его нужно поддержать, говорит она в подкасте «Деловые люди».
Куделина – докторант, младший научный сотрудник Института электроэнергетики и мехатроники Таллиннского технического университета, член исследовательской группы по электротехническому оборудованию. Недавно она получила премию, а также была избрана студентом 2021 года. Она рассказывает о том, как ученые могут помочь бизнесу, с чем сталкиваются женщины в науке и почему все-таки наука – это то, что стоит попробовать.
Каролина, в июне вы получили премию для молодых талантов стран Балтии – 6000 евро от программы «Для женщин в науке» L'Oréal-ЮНЕСКО. Почему эта премия ориентирована именно на женщин?
Программа должна помочь повысить представленность женщин в академической среде.
Мы говорим так: «Миру нужна наука, а науке нужны женщины».
При этом в Эстонии ситуация не так уж плоха. В нашем университете порядка 50% ученых – женщины. Но на высоких позициях появляется стеклянный потолок. В Европе ситуация немного хуже.
Недавно вы написали статью, где призвали к большей поддержке молодых женщин. Почему вы сочли нужным заявить об этом публично?
Стереотип о женщинах в науке все еще существует – иногда мы слышим, что место женщины на кухне. В Эстонии он менее распространен, но все же есть.
При этом мы говорим о равных возможностях, а не о том, чтобы заставить женщин заниматься наукой. Если у них есть желание и мотивация заниматься наукой или техникой, нужно поддержать его.
Вы сами решили участвовать в программе L'Oréal-ЮНЕСКО?
На самом деле мне рассказали о ней коллеги. Они считали, что мне стоит подать заявку, потому что я активный молодой ученый.
Какимиобязанностями сопровождается эта стипендия?
Я должна продолжать исследования, проработать свои идеи. Это обязанность, но в то же время и личное желание – я хочу создать что-то новое. У меня еще два года на то, чтобы закончить докторантуру, и я очень надеюсь, что к этому времени мы создадим систему, которую можно будет использовать в промышленности. Это важное дело.
Вы учитесь в ТТУ и входите в исследовательскую группу по электротехнике. С каким оборудованием вы работаете?
Электротехническое оборудование встречается повсюду. Ему требуется обслуживание, и это именно то, чем я занимаюсь.
Мой любимый пример – морские ветрогенераторы. Представьте себе ветряки в море в двадцати километрах от берега. Если произойдет поломка, в плохую погоду туда не добраться и электричества не будет. Цель моей работы – создать систему, которая прогнозирует сбои и предупреждает о них до того, как устройство выйдет из строя. Мы применяем искусственный интеллект – человек просто не может быстро обработать информацию. Данных много, и мне нужно определить те из них, которые важны для поиска ошибки.
С каким еще оборудованием вы работаете?
На самом деле систему прогнозирования можно использовать где угодно. Но поскольку сегодня на повестке дня зеленый поворот, мы занимаемся именно зеленой энергетикой.
Кроме премии вы еще и выбраны студентом 2021 года.
Это было для меня неожиданностью. Я подала документы, а в декабре пришло уведомление, что меня выбрали студентом года. Я была очень счастлива. Спросила президента Союза инженеров Эстонии, как это произошло, и он сказал, что я написала много статей. За время докторантуры нужно написать не менее трех статей, а у меня в первый же год было опубликовано 23.
Почему так много?
Все спрашивают, почему я пишу так много и быстро, мне это нравится, что ли? Да, мне это нравится, я хочу делиться своими знаниями. Текст вырисовывается сам собой – приходит вдохновение, и я начинаю писать.
Мы много пишем о том, что бизнес и наука должны тесней сотрудничать. Ваше мнение об этом сотрудничестве?
Это очень важно. В промышленности много оборудования для исследований, наука здесь очень нужна.
Вы видите у предпринимателей готовность сотрудничать с учеными? Растет ли она со временем?
У компаний есть желание сотрудничать с учеными. Например, когда они хотят создать новую систему или усовершенствовать существующую.
Мы рады помочь бизнесу – задача ученых заключается в разработке чего-то нового.
В последние месяцы вы также рисовали комиксы.
Академическая работа иногда становится трудной. Бывают напряженные моменты, пробуждающие желание порисовать, а для рисования должна быть тема. Вот я и подумала – почему бы не взять тему из своей академической жизни. Рисование снимает стресс, к тому же я могу поделиться комиксом с коллегами, и они увидят там себя.
Получается, вы теперь можете выпустить сборник своих статей с собственными иллюстрациями.
Для комиксов у меня есть аккаунт в Instagram, хотя книга – на самом деле хорошая мысль.
Вы сказали, что академическая работа вызывает стресс. Как и когда вы отдыхаете? Как вы справляетесь со стрессом?
Работы много: эксперименты, чтение литературы, написание статей, преподавание, студенты, дипломные работы. Мне нравится все это, но иногда действительно нужно отдохнуть.
У меня есть традиция: по субботам я отправляюсь в поход. Эстония большая. Я выбираю место или маршрут, еду туда, гуляю и наслаждаюсь природой.
Вы всегда были талантливы. В 2015 году вы окончили среднюю школу Нарва-Йыэсуу с золотой медалью. Откуда идут достижения? Это ваша черта характера – желание быть лучшей?
На самом деле все не так. Мне просто было легко учиться. Я была ребенком, который хочет исследовать мир и любит учиться разным вещам. И больше всего интересовалась точными науками – математикой, химией, физикой. Было интересно, поэтому все и пошло так хорошо.
Вы очень хорошо говорите по-эстонски несмотря на то, что выросли в Ида-Вирумаа, где многие эстонским не владеют. Как вам это удалось?
У меня с этим была проблема – мало с кем можно было поговорить по-эстонски. Но если есть желание, язык можно выучить. Я слушала радио и смотрела телевизор на эстонском языке. Помню момент в 9 классе, когда я поняла, что хочу поступить в университет, но не знаю эстонского языка, и подумала, что с этим надо что-то делать. Я освоила эстонский за три месяца и получила на экзамене 97 баллов.
Сколько языков вы знаете?
С коллегами я говорю по-эстонски, по-английски и по-русски, иногда даже по-французски, если доведется, так что всего четыре языка. Еще я учила испанский, потому что проходила магистерскую практику в Испании, а там, как оказалось, не говорят по-английски.
Как отреагировала семья на ваше сообщение о том, что вы переезжаете в Таллинн и собираетесь учиться на инженера?
Они поддержали меня, поскольку уже предполагали, что я буду поступать в университет. Одобрили и мой выбор специализации — электроэнергетика. Отец был очень счастлив. Он инженер-электрик и работает на электростанции, и я тоже когда-то там работала. Электроэнергетика — крупная, обширная область деятельности, в которую женщины очень хорошо вписываются. Здесь есть проектирование, исследования, оптимизация — есть к чему приложить руки и голову.
Любовь к электротехнике передалась вам от отца?
В детстве я играла с машинками. Я не считала, что машинки для мальчиков, а куклы для девочек. В детстве я проводила много времени с отцом, видела, чем он занимается, и для меня это было круто. Уже тогда я понимала, что передо мной нечто интересное.
Значит, вы еще с детства мечтали связать свою жизнь с электротехникой?
Я, конечно, была уверена, что обязательно выберу техническое поприще. Мне всегда было проще всего с цифрами. Но когда тебе семнадцать и у тебя нет особо четких планов, ты не можешь точно знать, куда пойти и какой будет твоя дальнейшая карьера. Так что я решила попробовать электроэнергетику, и мне понравилось. Таким же образом я поступила в докторантуру в технической сфере.
Какая ваша следующая цель и есть ли мечта?
Я, конечно, вижу себя в науке, потому что мне это нравится.
Мы обязательно придумаем что-нибудь новое, что сделает мир лучше.
А в целом есть желание путешествовать, посещать школы и показывать девочкам и мальчикам, что такое наука и техника. По-моему, об этом не слишком много рассказывают в школах. И это не только мужская сфера деятельности, женщинам и девочкам она очень даже подходит.
Как я понимаю, зеленый поворот тоже близок вашему сердцу. Видите ли вы возможность внести свой вклад и поддержать планы нашего правительства?
Моя работа и есть вклад в лучшее будущее. Я хочу, чтобы мои дети жили в лучшем мире. Именно для этого мы все работаем.
Есть ли у вас кумир в своей области, трудами которого вы восхищаетесь?
Каждая женщина в науке для меня кумир. Я их вижу, читаю и понимаю, что у каждой своя история. Это круто. В науке каждый человек вносит свой вклад в лучший мир.
Вы сказали, что проходили практику в Испании. Вы мечтаете о каком-то конкретном университете или регионе мира, где хотели бы заниматься наукой?
Конечно, я планирую путешествовать и изучать то, что происходит в мире, но при этом собираюсь продолжать работать в Эстонии. Я убеждена, что у нас здесь наука на высоком уровне, и не вижу причин куда-то переезжать.
Считаю, что в плане науки, инженерного дела или промышленности у нас все очень хорошо.
Если бы вы сегодня обратились к выпускникам средней школы и студентам, что бы вы им сказали?
Многие думают сразу пойти работать, чтобы зарабатывать. Я говорю им, что хорошее образование и степень магистра очень важны. Магистратура интереснее бакалавриата, несколько проще, и ее можно совмещать с работой. Мы приглашаем студентов и в докторантуру.
Вот о чем нужно говорить: наука — это наша миссия.
Еще выбор зависит от того, что человеку больше по душе – работать в промышленности или в науке. Это два разных мира, но оба они могут сосуществовать в вашей жизни.
К тому же, студенческая жизнь интересная и веселая. Ведь это не только учеба, но и дружба, и путешествия. Стоит попробовать.
Остались ли темы, о которых вы хотели бы сказать нашим читателям?
Я хотела бы сказать, что в нашей жизни очень важна поддержка. Одно неверное слово может сильно повлиять на всю жизнь человека. Это касается и женщин в науке – если девушка хочет заниматься техникой, наукой или чем бы то ни было, нужно поддержать ее желание. Я искренне призываю каждую девушку выбрать свой путь. И пусть он будет трудным и никому не понятным, все равно окончательное решение остается за вами.
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