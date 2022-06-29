Интервью

Алена Стадник

6 июля 2022 в 3:00 Поделиться:









Получившая премию молодая исследовательница: поддержите выбор женщин

Выбор зависит от того, что человеку больше по душе – работать в промышленности или в науке. Это два разных мира, но оба они могут сосуществовать в вашей жизни, - говорит докторант, мнс Института электроэнергетики и мехатроники TalTech Каролина Куделина Фото: Кауро Киккас

Молодая исследовательница, докторант Каролина Куделина, разрабатывает основанную на искусственном интеллекте систему предотвращения сбоев электротехнического оборудования. Если у женщин есть желание и мотивация заниматься наукой или инженерным делом, то его нужно поддержать, говорит она в подкасте «Деловые люди».

Куделина – докторант, младший научный сотрудник Института электроэнергетики и мехатроники Таллиннского технического университета, член исследовательской группы по электротехническому оборудованию. Недавно она получила премию, а также была избрана студентом 2021 года. Она рассказывает о том, как ученые могут помочь бизнесу, с чем сталкиваются женщины в науке и почему все-таки наука – это то, что стоит попробовать.

Каролина, в июне вы получили премию для молодых талантов стран Балтии – 6000 евро от программы «Для женщин в науке» L'Oréal-ЮНЕСКО. Почему эта премия ориентирована именно на женщин?

Программа должна помочь повысить представленность женщин в академической среде.

Мы говорим так: «Миру нужна наука, а науке нужны женщины».

При этом в Эстонии ситуация не так уж плоха. В нашем университете порядка 50% ученых – женщины. Но на высоких позициях появляется стеклянный потолок. В Европе ситуация немного хуже.

Недавно вы написали статью, где призвали к большей поддержке молодых женщин. Почему вы сочли нужным заявить об этом публично?

Стереотип о женщинах в науке все еще существует – иногда мы слышим, что место женщины на кухне. В Эстонии он менее распространен, но все же есть.

При этом мы говорим о равных возможностях, а не о том, чтобы заставить женщин заниматься наукой. Если у них есть желание и мотивация заниматься наукой или техникой, нужно поддержать его.

Вы сами решили участвовать в программе L'Oréal-ЮНЕСКО?

На самом деле мне рассказали о ней коллеги. Они считали, что мне стоит подать заявку, потому что я активный молодой ученый.

Какими обязанностями сопровождается эта стипендия?

Я должна продолжать исследования, проработать свои идеи. Это обязанность, но в то же время и личное желание – я хочу создать что-то новое. У меня еще два года на то, чтобы закончить докторантуру, и я очень надеюсь, что к этому времени мы создадим систему, которую можно будет использовать в промышленности. Это важное дело.

Вы учитесь в ТТУ и входите в исследовательскую группу по электротехнике. С каким оборудованием вы работаете?

Электротехническое оборудование встречается повсюду. Ему требуется обслуживание, и это именно то, чем я занимаюсь.

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Мой любимый пример – морские ветрогенераторы. Представьте себе ветряки в море в двадцати километрах от берега. Если произойдет поломка, в плохую погоду туда не добраться и электричества не будет. Цель моей работы – создать систему, которая прогнозирует сбои и предупреждает о них до того, как устройство выйдет из строя. Мы применяем искусственный интеллект – человек просто не может быстро обработать информацию. Данных много, и мне нужно определить те из них, которые важны для поиска ошибки.

С каким еще оборудованием вы работаете?

На самом деле ​​систему прогнозирования можно использовать где угодно. Но поскольку сегодня на повестке дня зеленый поворот, мы занимаемся именно зеленой энергетикой.

Кроме премии вы еще и выбраны студентом 2021 года.

Это было для меня неожиданностью. Я подала документы, а в декабре пришло уведомление, что меня выбрали студентом года. Я была очень счастлива. Спросила президента Союза инженеров Эстонии, как это произошло, и он сказал, что я написала много статей. За время докторантуры нужно написать не менее трех статей, а у меня в первый же год было опубликовано 23.

Почему так много?

Все спрашивают, почему я пишу так много и быстро, мне это нравится, что ли? Да, мне это нравится, я хочу делиться своими знаниями. Текст вырисовывается сам собой – приходит вдохновение, и я начинаю писать.

Мы много пишем о том, что бизнес и наука должны тесней сотрудничать. Ваше мнение об этом сотрудничестве?

Это очень важно. В промышленности много оборудования для исследований, наука здесь очень нужна.

Вы видите у предпринимателей готовность сотрудничать с учеными? Растет ли она со временем?

У компаний есть желание сотрудничать с учеными. Например, когда они хотят создать новую систему или усовершенствовать существующую.

Мы рады помочь бизнесу – задача ученых заключается в разработке чего-то нового.

В последние месяцы вы также рисовали комиксы.

Академическая работа иногда становится трудной. Бывают напряженные моменты, пробуждающие желание порисовать, а для рисования должна быть тема. Вот я и подумала – почему бы не взять тему из своей академической жизни. Рисование снимает стресс, к тому же я могу поделиться комиксом с коллегами, и они увидят там себя.

Получается, вы теперь можете выпустить сборник своих статей с собственными иллюстрациями.

Для комиксов у меня есть аккаунт в Instagram, хотя книга – на самом деле хорошая мысль.

Вы сказали, что академическая работа вызывает стресс. Как и когда вы отдыхаете? Как вы справляетесь со стрессом?

Работы много: эксперименты, чтение литературы, написание статей, преподавание, студенты, дипломные работы. Мне нравится все это, но иногда действительно нужно отдохнуть.

У меня есть традиция: по субботам я отправляюсь в поход. Эстония большая. Я выбираю место или маршрут, еду туда, гуляю и наслаждаюсь природой.

Вы всегда были талантливы. В 2015 году вы окончили среднюю школу Нарва-Йыэсуу с золотой медалью. Откуда идут достижения? Это ваша черта характера – желание быть лучшей?

На самом деле все не так. Мне просто было легко учиться. Я была ребенком, который хочет исследовать мир и любит учиться разным вещам. И больше всего интересовалась точными науками – математикой, химией, физикой. Было интересно, поэтому все и пошло так хорошо.

Вы очень хорошо говорите по-эстонски несмотря на то, что выросли в Ида-Вирумаа, где многие эстонским не владеют. Как вам это удалось?

У меня с этим была проблема – мало с кем можно было поговорить по-эстонски. Но если есть желание, язык можно выучить. Я слушала радио и смотрела телевизор на эстонском языке. Помню момент в 9 классе, когда я поняла, что хочу поступить в университет, но не знаю эстонского языка, и подумала, что с этим надо что-то делать. Я освоила эстонский за три месяца и получила на экзамене 97 баллов.

Сколько языков вы знаете?

С коллегами я говорю по-эстонски, по-английски и по-русски, иногда даже по-французски, если доведется, так что всего четыре языка. Еще я учила испанский, потому что проходила магистерскую практику в Испании, а там, как оказалось, не говорят по-английски.

Как отреагировала семья на ваше сообщение о том, что вы переезжаете в Таллинн и собираетесь учиться на инженера?

Они поддержали меня, поскольку уже предполагали, что я буду поступать в университет. Одобрили и мой выбор специализации — электроэнергетика. Отец был очень счастлив. Он инженер-электрик и работает на электростанции, и я тоже когда-то там работала. Электроэнергетика — крупная, обширная область деятельности, в которую женщины очень хорошо вписываются. Здесь есть проектирование, исследования, оптимизация — есть к чему приложить руки и голову.

Любовь к электротехнике передалась вам от отца?

В детстве я играла с машинками. Я не считала, что машинки для мальчиков, а куклы для девочек. В детстве я проводила много времени с отцом, видела, чем он занимается, и для меня это было круто. Уже тогда я понимала, что передо мной нечто интересное.

Значит, вы еще с детства мечтали связать свою жизнь с электротехникой?

Я, конечно, была уверена, что обязательно выберу техническое поприще. Мне всегда было проще всего с цифрами. Но когда тебе семнадцать и у тебя нет особо четких планов, ты не можешь точно знать, куда пойти и какой будет твоя дальнейшая карьера. Так что я решила попробовать электроэнергетику, и мне понравилось. Таким же образом я поступила в докторантуру в технической сфере.

Какая ваша следующая цель и есть ли мечта?

Я, конечно, вижу себя в науке, потому что мне это нравится.

Мы обязательно придумаем что-нибудь новое, что сделает мир лучше.

А в целом есть желание путешествовать, посещать школы и показывать девочкам и мальчикам, что такое наука и техника. По-моему, об этом не слишком много рассказывают в школах. И это не только мужская сфера деятельности, женщинам и девочкам она очень даже подходит.

Как я понимаю, зеленый поворот тоже близок вашему сердцу. Видите ли вы возможность внести свой вклад и поддержать планы нашего правительства?

Моя работа и есть вклад в лучшее будущее. Я хочу, чтобы мои дети жили в лучшем мире. Именно для этого мы все работаем.

Есть ли у вас кумир в своей области, трудами которого вы восхищаетесь?

Каждая женщина в науке для меня кумир. Я их вижу, читаю и понимаю, что у каждой своя история. Это круто. В науке каждый человек вносит свой вклад в лучший мир.

Вы сказали, что проходили практику в Испании. Вы мечтаете о каком-то конкретном университете или регионе мира, где хотели бы заниматься наукой?

Конечно, я планирую путешествовать и изучать то, что происходит в мире, но при этом собираюсь продолжать работать в Эстонии. Я убеждена, что у нас здесь наука на высоком уровне, и не вижу причин куда-то переезжать.

Считаю, что в плане науки, инженерного дела или промышленности у нас все очень хорошо.

Если бы вы сегодня обратились к выпускникам средней школы и студентам, что бы вы им сказали?

Многие думают сразу пойти работать, чтобы зарабатывать. Я говорю им, что хорошее образование и степень магистра очень важны. Магистратура интереснее бакалавриата, несколько проще, и ее можно совмещать с работой. Мы приглашаем студентов и в докторантуру.

Вот о чем нужно говорить: наука — это наша миссия.

Еще выбор зависит от того, что человеку больше по душе – работать в промышленности или в науке. Это два разных мира, но оба они могут сосуществовать в вашей жизни.

К тому же, студенческая жизнь интересная и веселая. Ведь это не только учеба, но и дружба, и путешествия. Стоит попробовать.

Остались ли темы, о которых вы хотели бы сказать нашим читателям?

Я хотела бы сказать, что в нашей жизни очень важна поддержка. Одно неверное слово может сильно повлиять на всю жизнь человека. Это касается и женщин в науке – если девушка хочет заниматься техникой, наукой или чем бы то ни было, нужно поддержать ее желание. Я искренне призываю каждую девушку выбрать свой путь. И пусть он будет трудным и никому не понятным, все равно окончательное решение остается за вами.