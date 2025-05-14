Назад 16.05.25, 06:00 «Вы могли бы открыть тут бар, а решили торговать книгами» На Тоомпеа, в помещении бывшей почты открылась торговая точка, которая, по всем законам рынка, не должна была тут появиться. Вместо сувениров, кофе или алкоголя там продают книги. Причем в основе ассортимента в том числе эстонская литература на русском языке. ДВ побеседовали с хозяином необычного магазинчика, книжным энтузиастом и хранителем наследия Мадисом Миккором.

Маддис Миккор среди книг в своем первом магазине Tallinn English Bookshop „Rüütel & Matilda“ на улице Рютли.

Foto: Лийз Трейманн

«К нам заходят люди, спрашивают: „А где почта?“, а потом остаются и рассматривают ассортимент. Видят, что у нас эстонские книги — и на русском, и на английском, на немецком. Радуются, благодарят», — рассказывает стоящая за прилавком нового магазина на Тоомпеа Эве Миккор. Ей за 80, но она даст фору многим молодым — за 15 минут успевает похвастаться знаниями молодежного сленга, почерпнутыми у туристов-подростков с паромов, повосхищаться стилем покойной королевы Елизаветы II и даже вспомнить командировку в Ленинград в далекую советскую эпоху — в педагогический институт имени Герцена.

Старшему поколению таллиннцев Эве памятна как педагог — она была директором школы в Каламая, а теперь добровольно помогает в книжном магазине своему сыну Мадису. Продавать книги и общаться с покупателями ей нравится, жалеть приходится лишь о том, что клиентов меньше, чем хотелось бы. «С улицы нас не видно. Это все припаркованные машины членов Рийгикогу — перегораживают вход», — сетует Эве.

В новом магазине на Тоомпеа можно приобрести художественные книги, составляющие «становой хребет» эстонской литературы — на русском и других иностранных языках.

Foto: Алексей Шишкин

«Припаркованные машины — это мелочи, нет, точно не главная проблема», — улыбается Маддис Миккор. С ним мы встречаемся неделю спустя в его первом книжном магазине, Rüütel & Matilda, рядом с церковью Нигулисте. Вместе — через подворотни улицы Рюйтли и сад Датского короля мы поднимаемся на Тоомпеа: «Каждый день по нескольку раз я теперь здесь взбираюсь». В апреле Миккор открыл в Верхнем городе вторую точку — пока у нее нет ни названия, ни метки на гугл-картах. «С этим сложно — бренд мы ещё не закрепили. Просто называем его Tallinn International Bookshop, а тот, другой магазин в Нижнем Городе — это Tallinn English Bookshop „Rüütel & Matilda“. Над названием второго работаем — может быть оно придет позже», — признается Мадис.

Мадис Миккор — эстонский предприниматель и библиофил, сотрудник Департамента охраны памятников старины. Вместе с супругой — Рутой Ныммела-Миккор он владеет книжным магазином Rüütel & Matilda в Старом городе (Baltic Books MTÜ). Также Миккор входит в правление некоммерческой организации TYPA MTÜ, управляющей частным музеем и центром печатной культуры TYPA в Тарту. Также он владеет зданием бывшей школы Пяйнурме в уезде Ярвамаа, на базе которого реализует проект «Книжного дома» — центра книжной культуры и чтения. Юридическое лицо, под которым работает новый магазин — Kommipood OÜ — память о кондитерском предприятии, которое отец Мадиса запустил еще в конце 1980-х. Сам он ушел из сладкого бизнеса, выбрав совсем не сахарную стезю книготорговца: «Продажа книг — это не столько бизнес, сколько образ жизни. Если у тебя нет кафе или если ты не делаешь это с размахом, как Apollo или Rahva Raamat, если у тебя маленький магазин, и ты не можешь масштабироваться, то это — лайфстайл. Но мы платим зарплаты, платим аренду и можем позволить себе заказывать новые книги. Того, что остаётся, хватает на то, чтобы наш образ жизни поддерживать». Поспорили эстонец, китаец и русский По словам Миккора, идея открыть второй магазин родилась спонтанно — Omniva закрыла свое отделение на Тоомпеа и рядом с собором Александра Невского и зданием парламента освободилось привлекательное помещение: «Я сделал бизнес-анализ, прикинул инвестиционный план и решил, что проект хотя бы выйдет в ноль. Конечно, выйти на безубыточность — не лучший бизнес-план, но аренда взлетела до небес во время торгов. Соседи по обе стороны — китайский предприниматель, торгующий янтарём, и русский, торгующий трикотажем, — тоже бились за это место. И у меня возник своего рода патриотический азарт. С тяжелым сердцем, но я перебил их ставки». Мадис признается, что уже после аукциона обратился к городским властям с просьбой снизить аренду, с учетом того, что открывает он культурное предприятие, но в управе лишь посоветовали лучше выбирать бизнес-модель. «Они сказали: если хотите открыть парикмахерскую или безалкогольный бар, — пожалуйста. Продажу алкоголя запретило квартирное товарищество, но любая другая услуга или магазин разрешены. Ну, а если вы решаете продавать товар с низкой маржинальностью — книги, это уже ваша проблема. Поглядим теперь, что у нас получится», - рассказывает Миккор. По его словам, тестовый период для нового начинания назначили до октября. Сможет ли бизнес стать устойчивым - покажет летний сезон. Горячие новости Крупный бизнесмен переводит одну из крупнейших фирм Эстонии в таинственный Лихтенштейн Известный бизнес закрыл магазины, впереди маячит банкротство Bolt вновь сокращает работников в Эстонии KM Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг

За сводчатое помещение около собора Александра Невского и здания Рийгикогу на торгах завязалась нешуточная борьба.

Foto: Алексей Шишкин

По словам Миккора, подготовка к запуску магазина заняла всего месяц. «Основная часть вложений — закупка книг. Что-то пришлось потратить на мебель, ремонт, но всё это было сделано из собственных средств. А вот на товар, новые книги из Англии, Германии, Италии, Франции, пришлось взять небольшой заем, — рассказывает книготорговец — Когда начинаешь бизнес, очень трудно покупать книги напрямую у издателей. Приходится полагаться на оптовиков. У другого нашего магазина уже достаточно узнаваемое имя, там мы наладили связи с издателями и покупаем напрямую. Но поскольку фокус этой точки — книги об Эстонии и эстонские авторы на иностранных языках, то выбор здесь весьма ограничен. А некоторые издательства просто не работают с очень маленькими магазинами».

Возвращение в Варгамяэ

Около половины книг в новом книжном на Тоомпеа - эстонская литература в переводах, преимущественно на русском языке. Еще часть - книги об Эстонии на иностранных языках, а также о соседних Финляндии, Швеции, Латвии.

«Посетители, которые приезжают издалека — из Азии, из Южной Америки — им, по большому счёту, не так важны различия между Эстонией и Латвией, Эстонией и Финляндией. Они воспринимают это как одно культурное пространство, как одну Европу. Так что у нас много книг про соседние страны, балтийскую культуру вообще, и, как выяснилось на практике, это правильный выбор ассортимента», — говорит Миккор.

“Если вы, например, прочли „Правду и справедливость“ на русском, на своем родном языке, вам будет гораздо проще к этим книгам вернуться, когда ваш эстонский станет получше”

Foto: Алексей Шишкин

Ядро аудитории Rüütel & Matilda — туристы, экспаты, иностранные студенты. Для нового же магазина важны также и жители Эстонии, говорящие на русском языке. «Местные тоже являются важной частью нашей модели. Мы хотим предоставить им учебную литературу — чтобы всё было в одном месте, в одном магазине. И, конечно, у нас есть на русском языке главные книги, составляющие „становой хребет“ эстонской литературы», — говорит Миккор.

«Когда я читаю британскую или американскую литературу, это естественно — читать её по-английски, а не в переводе. Но если выбор стоит между тем, чтобы вообще не знакомить с эстонской литературой или все же представить её определённой группе потенциальных читателей в переводе, я выберу второе. Чтение эстонских книг на русском — абсолютно нормально, — рассуждает предприниматель. — И я действительно благодарен издательствам, которые издают эти переводы. Этих издательств не так много, меньше десятка, и я им аплодирую. Во многих случаях русский — это вообще единственный иностранный язык, на который переведены эти книги. Если вы, например, прочли „Правду и справедливость“ на русском, на своем родном языке, вам будет гораздо проще к этим книгам вернуться, когда ваш эстонский станет получше. Потому что у вас уже есть литературный и эмоциональный опыт».

Новый магазин семьи Миккор ориентирован и на туристов с экспатами, и на тех, кто всю жизнь живет в Эстонии.

Foto: Алексей Шишкин

Пустой Старый город и другие трудности

«Управлять магазином как семейным делом — это совсем не то же самое, что вести обычный бизнес», — говорит Мадис. Сам он, закончив рабочий день в Департаменте защиты памятников старины, вечером нередко встает за прилавок, сменяя Эве. Помогают в работе и другие члены семьи, а также волонтеры-библиофилы. «Одна из серьезных проблем для таких проектов, как наш - Налоговый не признает работу без оплаты, волонтёров приходится регистрировать как работников. Хотя я сам всю жизнь нередко тружусь бесплатно — в музеях, в некоммерческом секторе. Для многих это нормальная практика».

Еще один риск - снижение постоянного населения Старого города и упадок его инфраструктуры. Мадис иллюстрирует тезис статистикой - из шести квартир в доме, где расположен магазин, четыре принадлежат состоятельным людям, которые в Таллинне не живут: “Ценник на эти квартиры - миллионы евро. Но обитаемы они только по несколько недель в году. Для хозяев это нередко третье, четвертое жилье”. В итоге локальным предпринимателям приходится исхитряться, чтобы привлечь публику. У Мадиса в планах — проводить в магазине литературные встречи, тематические чтения, игровые вечера. Часть книжной аудитории такие форматы интересуют, и предприниматель надеется, что они помогут удержать внимание к магазину и самому району.

«Даже не такой оживленный как прежде — Старый город для меня — особенное место»

Foto: Лийз Трейманн

«Для меня важно делать бизнес именно здесь, быть связанным с историческим наследием Таллинна. Моя гимназия была на Тоомпеа, потом я учился на улице Пикк, преподавал, работал в музее. Я связан с этим местом. Сейчас я делю свое время между Таллинном и Ярвамаа, но, когда вечером иду по Старому городу — пусть даже опустевшему, не такому оживленному, каким он был в 80-90-е, я чувствую — это место особенное».