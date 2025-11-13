Назад 16.11.25, 10:00 Известный в Нарве магазин сладостей закроется 1 января, если не случится новогоднего чуда Магазин Kookos уже 26 лет продает сладости в Нарве. В том числе – эксклюзивную серию шоколада и конфет Narva в подарочной упаковке, которые можно купить только здесь. Продавцам еще предстоит собрать множество сладких новогодних подарков для фирм, школ и детсадов, но они уже предупреждают посетителей, что с нового года магазин закрывается.

Конфеты Narva, которые продает только магазин Kookos, по его заказу производят на старейшей кондитерской фабрике Литвы.

Foto: Николай Андреев

Владелица «Кокоса» Ирина Малашонок сетует, что хорошие конфеты стали предметом роскоши, но она все же надеется, что до конца года найдется покупатель или арендатор бизнеса. Если же нет, то 31 декабря станет последним рабочим днем «Кокоса». В интервью ДВ она рассказала, почему приняла такое решение, какие сладости любят современные дети и как создавался бренд конфет Narva.

Ирина, что, собственно, произошло с вашим бизнесом? Вас тоже настигли выросшие цены на какао?

Здесь очень много факторов. Мы уже в прошлом году подумывали закрыться, но решили попробовать еще раз. Но этот год показал, что мы, наша команда, уже не можем с этим справиться. Магазин радовал своих клиентов вкусными конфетами четверть века, ассортимент все это время рос, но время диктует свои правила.

Выросли цены на какао-бобы. Покупательские потребности тоже становятся другими, дети хотят другие сладости. Сейчас много людей с диабетом, им требуется особая продукция. Ну и экономические факторы, конечно. Коммунальные платежи, цены на электричество. Понятное дело, рост налогов.

Витрина магазина сладостей в Нарве.

Foto: Ирина Малашонок

Дети теперь действительно едят другие сладости? Какие?

Дети теперь любят желейные китайские конфеты с разными вкусами в форме всяких червячков, жучков. Многие любят зефир и мармелад, снеки, мягкую карамель.

Расскажите, откуда вы привозите сладости?

Мы начинали работать с литовской фабрикой Karuna, долго были их дистрибьюторами. Потом начали привозить что-то сами – из Латвии, Литвы, Финляндии, России, Польши, Украины. Сейчас мы уже пользуемся сторонней логистикой. Кстати, если привозят в Эстонию российскую или белорусскую продукцию, мы тоже ее берем, хотя сейчас с санкциями везде все сложно. Но раз ее сюда легально привозят, значит можно.

А раньше заметная часть сладостей была российского или белорусского производства?

Да мы как-то не разделяли, продавали все. Мы и калевский шоколад, конечно, продаем. А сейчас уже среди стран-производителей есть и Казахстан, и Украина, и Молдавия – берем у всех, потому что и покупатели тоже очень разные. И у нас есть собственный бренд Narva, который мы разработали еще в 1999 году.

То есть, с самого начала деятельности фирмы?

Да. Дизайн упаковок разрабатывал нарвский дизайнер Александр Кублицкий. Конфеты производятся в Литве на старейшей кондитерской фабрике страны – Rūta. Это семейное предприятие, которое работает уже более века. Теперь им управляют правнуки основателя Антанаса Грицавичуса. Сейчас они делают для нас конфеты Vana Narva – трехслойное суфле, покрытое темным шоколадом. Конфеты Narva из темного шоколада со вкусом измельченного миндаля и карамельной крошки. И есть драже Narva в подарочной коробке. Конфеты отличного качества. В этом году мы сделали набор шоколадок Narva с достопримечательностями города на упаковке, они тоже пользуются популярностью.

Конфеты Vana Narva появились гораздо позже, чем просто Narva. Эти конфеты выпускаются уже четверть века, но за это время сама конфета сильно изменилась.

Foto: Николай Андреев

Бренд мы вообще разрабатывали для города, для наших жителей. Это можно купить только в нашем магазине. И конфеты разлетаются по всему миру – в Израиль, в Америку, в Германию, в Швецию…

Туристы их покупают?

Местные жители посылают гостинцы своим детям, которые уехали. Покупатели вообще эти конфеты любят. Поэтому, конечно, мы бы очень хотели, чтобы кто-то после нас этот бизнес продолжил.

Скоро зима, Рождество, Новый год – сейчас у вас, наверное, будет самый горячий сезон?

Мы покупателей предупреждаем, конечно, что закрываемся. Но у нас полный магазин товара, и даже если кто-то что-то заказывает, мы и сейчас под них привозим. И новогодние подарки по заказам мы тоже собираем. В общем-то, все наши старые клиенты все равно к нам пришли. Они расстраиваются, что следующий новый год будут без нас, но все меняется, все меняется…

В «Кокосе» уже начинают массовое производство подарочных наборов на зимние праздники.

Foto: Николай Андреев

Когда на новогодние праздники вы собираете подарочные наборы, что людям в них нравится? И меняется ли это с годами?

Ну, чем больше конфет и дешевле цена, тем лучше – всегда так было. Но этот год, я скажу, показательный. Каждый год все знали, что цены повышаются, придется и нам еврик или центов добавить, но в этом году ситуация совсем другая. Приходят люди, которых выбрали ответственными за закупку подарков, и говорят: нам бы тот же вес, а цену чуть пониже. То есть, даже 50 центов добавить на детский подарок – это уже становится проблемой.

Еще кто-то теперь говорит: «Надо только, чтобы было без российских конфет». А кто-то говорит: «Только, чтобы не было украинских конфет».

В фирме, в школе, в садике обычно кого-то одного назначают ответственным за закупку сладких подарков?

Не только так. Еще мы каждый год участвуем в конкурсах госпоставки на новогодние подарки в Нарве, в Силламяэ и в Кохтла-Ярве.

Даже на конфеты бывают конкурсы госпоставки?

Да, на покупку новогодних подарков – конечно. И конкуренция тоже существует, каждый хочет свой образец представить. Поэтому каждый год надо продумывать до мелочей и упаковку, и ассортимент этого подарка, и вес. То есть, здесь очень много таких нюансов.

Когда предприятия берут, они тоже внимательно выбирают. Сейчас ассортимент очень сложный. Раньше какие конфеты у тебя есть – накидал их в красивый пакет, и все довольны. Теперь же нет, и даже какими-то юридическими вопросами это обрастает. Сложнее стало работать, но, тем не менее, мы все упаковываем, доставляем, все уходят довольными.

У нашего персонала уже огромный опыт, квалификация. У заведующей магазина высшее образование и 40-летний опыт в торговле. Продавцы проходили курсы по упаковке товара и по продажам. Они знают, что надо уметь слушать и порой подсказывать клиентам.

Вы говорили, что конфеты стали предметом роскоши…

Хорошие конфеты – да. Дешевые можно купить. Вы, наверное, замечаете, что иногда берешь конфету в рот – а вкус уже не тот. Ингредиенты выбирают подешевле.

В Нарве ваш главный конкурент, наверное, фирменный магазин Kalev?

Нет. Как они могут быть конкурентами, у нас весь ассортимент, а у них только Kalev? Если клиенту этого мало, девочки оттуда к нам посылают. А мы – к ним, если к нам пришел клиент, который хочет что-то из калевского ассортимента, чего у нас нет.

Вообще на данный момент, накануне закрытия, ваш «сладкий бизнес» прибыльный?

Понятно, что мы зависим от сезона, есть убыточные месяцы. Это, конечно, январь и февраль, а в этом году еще и август. После таких месяцев продажи идут по нарастающей. А декабрем мы всегда покрывали убытки года, даже рабочий день в декабре у нас всегда увеличивался, чтобы успеть все подготовить к праздникам.

Тогда желаю вам успешного декабря!

Спасибо!