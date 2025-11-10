Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,3%292,74
  • OMX Riga0,07%916,97
  • OMX Tallinn−0,11%1 906,63
  • OMX Vilnius0,49%1 268,8
  • S&P 5001,54%6 832,43
  • DOW 300,81%47 368,63
  • Nasdaq 2,27%23 527,17
  • FTSE 1001,08%9 787,15
  • Nikkei 2251,26%50 911,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,91
  • OMX Baltic0,3%292,74
  • OMX Riga0,07%916,97
  • OMX Tallinn−0,11%1 906,63
  • OMX Vilnius0,49%1 268,8
  • S&P 5001,54%6 832,43
  • DOW 300,81%47 368,63
  • Nasdaq 2,27%23 527,17
  • FTSE 1001,08%9 787,15
  • Nikkei 2251,26%50 911,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,91
  • 10.11.25, 16:57

Жесткая конкуренция заставляет застройщиков идти на абсурдные меры. Новое жилье выбирает лишь один из десяти покупателей

По различным данным, количество непроданных новых квартир превысило тысячу единиц. Это привело к тому, что застройщики борются за клиентов все более агрессивно. По словам руководителя Arco Vara Кристины Мустонен, ценовая война местами приобрела абсурдный характер.
«Это своего рода цирк», – так описала ситуацию на рынке новостроек руководитель Arco Vara Кристина Мустонен.
  • «Это своего рода цирк», – так описала ситуацию на рынке новостроек руководитель Arco Vara Кристина Мустонен.
  • Foto: Liis Treimann
«Я вижу на рынке явление, напоминающее уличный торг, – и мне это не нравится. Квартира – это не колбаса, чтобы на нее делать скидку», – заявляла она ранее в эфире радиопередачи Äripäev.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 05.11.25, 14:26
«Стало теплее, но туманно». Ингмар Саксинг сравнивает план изменения оценки недвижимости с погодой
Весенний законопроект, по которому оценка недвижимости в значительной степени перейдет в руки банков, похож на сегодняшнюю утреннюю погоду: температура выше, но слегка моросит и туманно, сказал руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.
Новости
  • 04.11.25, 14:28
Департамент конкуренции: слияние двух крупнейших порталов недвижимости было ошибкой
Департамент конкуренции, вероятнее всего, запретил бы слияние двух порталов объявлений о недвижимости City24 и kv.ee, если бы имел такую возможность несколько лет назад. Хотя сейчас именно эти два портала доминируют на рынке, ведомство не видит оснований для вмешательства.
Новости
  • 06.11.25, 11:57
Инвесторы в недвижимость присматриваются к Латвии: «Там наступает новая эпоха»
Рынок недвижимости Латвии долго оставался в ожидании прорыва: казалось, рост вот-вот начнется, но он откладывался снова и снова. Сегодня же цифры свидетельствуют – в стране начинается новая эпоха, рассказали инвесторы в недвижимость Пеэтер Пяртель и Юрий Преображенский, которые только что вернулись из Риги с новыми впечатлениями и информацией.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 17:39
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!

Самые читаемые

1
Интервью
  • 07.11.25, 06:00
Компания одного из богатейших русских Эстонии предпочитает Польшу
2
Инвестор Тоомас
  • 07.11.25, 12:42
Инвестор Тоомас: с меня хватит! Продаю Wise
3
Эпицентр
  • 06.11.25, 06:00
Таллиннская предпринимательница едва не стала жертвой мошенников
добавлен новый комментарий
4
Новости
  • 08.11.25, 13:17
Выбор места для атомной электростанции: где-то не хватает воды для охлаждения, где-то минобороны ставит крест
5
Новости
  • 09.11.25, 12:19
Эстонский производитель окон приобрел компанию в Великобритании
6
ТОП
  • 09.11.25, 15:23
ТОП компаний в сфере недвижимости: в тройке лидеров развернулась битва титанов

Последние новости

Новости
  • 10.11.25, 18:54
Ресторан из списка Michelin в Эстонии закрывается: «Продолжать невозможно»
Биржа
  • 10.11.25, 18:42
Ekspress Grupp уходит с биржи. Часть акционеров разочарована, другие фиксируют прибыль
Биржа
  • 10.11.25, 18:16
Надежда на конец шатдауна в США взбодрила Уолл-стрит
Новости
  • 10.11.25, 17:53
Четверть возобновляемой энергии Eesti Energia не была произведена
Новости
  • 10.11.25, 16:57
Жесткая конкуренция заставляет застройщиков идти на абсурдные меры. Новое жилье выбирает лишь один из десяти покупателей
Новости
  • 10.11.25, 16:19
Андрус Дурейко о биржевом скандале: внутренняя проверка Eesti Energia нарушений не выявила
Mнения
  • 10.11.25, 15:46
Агентство ОБС призывает всех бояться
Новости
  • 10.11.25, 15:01
В Египте распространяется новый вид направленного на туристов мошенничества

Сейчас в фокусе

Иллюстративное фото.
ТОП
  • 09.11.25, 15:23
ТОП компаний в сфере недвижимости: в тройке лидеров развернулась битва титанов
По данным «Фонтанки», Новака и его жену убили на съемной вилле в городе Хатта, куда их заманили под предлогом встречи с потенциальными инвесторами.
Новости
  • 09.11.25, 13:46
В ОАЭ убит криптоинвестор из Санкт-Петербурга и основатель приложения Fintopio
Деревянно-алюминиевая террасная дверь Viking Window.
Новости
  • 09.11.25, 12:19
Эстонский производитель окон приобрел компанию в Великобритании
Таави Мадиберк на открытии завода по производству аккумуляторов.
Новости
  • 09.11.25, 13:15
ФОТО: Skeleton открыл в Финляндии завод стоимостью 50 млн евро
Реновированная черепичная крыша от Veldan Ehitus. Фото: частный архив
Новости
  • 08.11.25, 14:07
Veldan Ehitus: мы не настолько богаты, чтобы заниматься субподрядом в Эстонии
По словам Марти Ельцова, один ядерный реактор способен покрыть около четверти годовой потребности Эстонии в электроэнергии.
Новости
  • 08.11.25, 13:17
Выбор места для атомной электростанции: где-то не хватает воды для охлаждения, где-то минобороны ставит крест
Картинка нуждается в комментариях? У Олеси Лагашиной и Ярослава Тавгеня возникли... легкие разночтения в позициях.
Mнения
  • 07.11.25, 15:56
Делов-то: от перестановки мэров мало что меняется, а к свободе слова есть вопросы
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 17:39
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025