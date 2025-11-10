Жесткая конкуренция заставляет застройщиков идти на абсурдные меры. Новое жилье выбирает лишь один из десяти покупателей

Департамент конкуренции, вероятнее всего, запретил бы слияние двух порталов объявлений о недвижимости City24 и kv.ee, если бы имел такую возможность несколько лет назад. Хотя сейчас именно эти два портала доминируют на рынке, ведомство не видит оснований для вмешательства.