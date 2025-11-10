Жесткая конкуренция заставляет застройщиков идти на абсурдные меры. Новое жилье выбирает лишь один из десяти покупателей
По различным данным, количество непроданных новых квартир превысило тысячу единиц. Это привело к тому, что застройщики борются за клиентов все более агрессивно. По словам руководителя Arco Vara Кристины Мустонен, ценовая война местами приобрела абсурдный характер.
Весенний законопроект, по которому оценка недвижимости в значительной степени перейдет в руки банков, похож на сегодняшнюю утреннюю погоду: температура выше, но слегка моросит и туманно, сказал руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.
Департамент конкуренции, вероятнее всего, запретил бы слияние двух порталов объявлений о недвижимости City24 и kv.ee, если бы имел такую возможность несколько лет назад. Хотя сейчас именно эти два портала доминируют на рынке, ведомство не видит оснований для вмешательства.
Рынок недвижимости Латвии долго оставался в ожидании прорыва: казалось, рост вот-вот начнется, но он откладывался снова и снова. Сегодня же цифры свидетельствуют – в стране начинается новая эпоха, рассказали инвесторы в недвижимость Пеэтер Пяртель и Юрий Преображенский, которые только что вернулись из Риги с новыми впечатлениями и информацией.
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!