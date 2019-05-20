Инвестор Тоомас • 20 мая 2019
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Отверг предложение литовской краудфандинговой платформы

Литовская краудфандинговая платформа NEO Finance собирается предложить свои акции эстонским, литовским и голландским инвесторам. Платформы краудфандинга выходили на биржу и раньше, и их судьба складывалась по-разному.

Шведская платформа Trustbuddy уже закрыла свои двери из-за мошенничества, а действующие в США Lending Club и On Deck Capital потеряли треть от первоначальной цены предложения. Прошлогодний дебют Fellow Finance на финской бирже был печальным, но сейчас акции платформы продаются по цене выше, чем в период IPO. Теперь же литовская NEO Finance собирается предложить свои акции эстонским, литовским и голландским инвесторам. Чего от нее можно ожидать?

КраудфандингFirst NorthАкции
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