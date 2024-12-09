Инвестор Тоомас: невероятный рост акций производителя беспилотников манит инвесторов

Инфляция в США может ускориться под влиянием политики Трампа, в том числе на нее могут повлиять тарифы, рост стоимости рабочей силы и энергоресурсов. Эксперты проанализировали, куда стоит инвестировать в условиях возможного нового витка инфляции.