Инвестор Тоомас: невероятный рост акций производителя беспилотников манит инвесторов

Teal Drones, дочерняя компания Red Cat, подписала огромный контракт с армией США. Foto: Reuters/Scanpix
Red Cat Holdings (RCAT) – американская технологическая компания, специализирующаяся на беспилотных летательных аппаратах, цена акций которой за последний год выросла примерно на 900%. Однако текущая целевая цена акций на ближайший год составляет 7,14 доллара, что означает снижение на 12%.
Инфляция в США может ускориться под влиянием политики Трампа, в том числе на нее могут повлиять тарифы, рост стоимости рабочей силы и энергоресурсов. Эксперты проанализировали, куда стоит инвестировать в условиях возможного нового витка инфляции.