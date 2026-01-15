Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,49%318,32
  • OMX Riga0,64%933,98
  • OMX Tallinn0,26%2 084,09
  • OMX Vilnius0,71%1 403,29
  • S&P 500−0,53%6 926,6
  • DOW 30−0,09%49 149,63
  • Nasdaq −1%23 471,75
  • FTSE 1000,45%10 229,73
  • Nikkei 225−0,42%54 110,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,41
  • OMX Baltic0,49%318,32
  • OMX Riga0,64%933,98
  • OMX Tallinn0,26%2 084,09
  • OMX Vilnius0,71%1 403,29
  • S&P 500−0,53%6 926,6
  • DOW 30−0,09%49 149,63
  • Nasdaq −1%23 471,75
  • FTSE 1000,45%10 229,73
  • Nikkei 225−0,42%54 110,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,41
  • 15.01.26, 11:20

Инвестор Тоомас: знакомьтесь, номинанты на звание «Инвестор года» и «Инвестиционный поступок года»

Если оставить в стороне биржевые падения и рост, то для меня самым захватывающим инвестиционным моментом года является объявление номинантов на звание «Инвестор года» и «Инвестиционный поступок года».
Кто станет инвестором года и какой поступок будет признан лучшим инвестиционным поступком года, станет известно на моей конференции 24 января.
  • Кто станет инвестором года и какой поступок будет признан лучшим инвестиционным поступком года, станет известно на моей конференции 24 января.
  • Foto: Фото: автор фотографий — Рауль Меэ, коллаж — Елена Ценно
В начале нового года, как раз накануне конференции инвестора Тоомаса, есть повод на минуту остановиться и оглянуться назад – посмотреть, что происходило на нашем инвестиционном ландшафте в прошлом году.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 18.01.25, 15:15
Объявлены «Инвестор года» и «Инвестиционный поступок года»
В субботу на конференции Инвестора Тоомаса титул «Инвестор года» получил Лев Долгачев. Награду за «Инвестиционный поступок года» получил подкаст «Off The Record Jutud».
Биржа
  • 20.01.25, 12:25
«Инвестор года» купил акции прямо на сцене конференции: выбор оказался неожиданным
«Инвестор года» по версии Äripäev Лев Долгачев получил задание вложить деньги прямо со сцены конференции Инвестора Тоомаса. Изначально он планировал инвестировать в индекс Nasdaq 100, но этот план осуществлен не был. «Подумал, что все слишком дорого, чтобы что-то покупать», – отметил Долгачев.
Биржа
  • 19.01.25, 14:14
Rahakratt и Пааво Сийманн – о произошедшем с Planet42: «Это было больно»
Инвесторы Rahakratt и Пааво Сийманн признали на конференции Инвестора Тоомаса, что убыток, связанный со стартапом аренды автомобилей Planet42, стал для них одной из самых крупных неудач.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.01.26, 12:04
«Мы сейчас где-то на 37-м километре»: убытки T1 – в прошлом, через пару лет центр выставят на продажу
2
Новости
  • 12.01.26, 06:00
Нарвский завод покоряет Европу: «У нас даже уборщица настолько квалифицирована, что может заменить оператора»
3
Новости
  • 14.01.26, 06:00
На клиента обрушился счет в 760 евро за электричество на пустой даче, но Elektrilevi настояла на своем
4
Биржа
  • 14.01.26, 08:35
Эстонский инвестор потерял 99 процентов своих инвестиций в «VIP-группе» WhatsApp
5
Новости
  • 13.01.26, 12:56
Израильские компании осенью начнут строить в Нарве новую электростанцию для Enefit Industry
6
Новости
  • 12.01.26, 08:57
Налогово-таможенный департамент действует все более системно: схемы, которые удалось прикрыть

Последние новости

Новости
  • 15.01.26, 12:38
Компания Кристьяна Раху приобрела одну из крупнейших парковочных фирм Латвии
Биржа
  • 15.01.26, 12:04
Фининспекция доработает раскритикованное руководство по финансовой грамотности
Новости
  • 15.01.26, 11:42
В Ида-Вирумаа может остаться только одно отделение Omniva
Инвестор Тоомас
  • 15.01.26, 11:20
Инвестор Тоомас: знакомьтесь, номинанты на звание «Инвестор года» и «Инвестиционный поступок года»
Новости
  • 15.01.26, 10:55
Ericsson планирует масштабные сокращения
Биржа
  • 15.01.26, 10:07
Merko получила в Литве контракты более чем на полмиллиарда евро
Mнения
  • 15.01.26, 09:42
Как нам выбирать президента и нужен ли договорняк?
Биржа
  • 15.01.26, 08:53
Химические элементы манят сумасшедшей доходностью. Инвесторы указывают на риски

Сейчас в фокусе

В случае сбоя в передаче данных о потреблении расчеты делаются на основе прогнозируемого объема энергии.
Новости
  • 14.01.26, 06:00
На клиента обрушился счет в 760 евро за электричество на пустой даче, но Elektrilevi настояла на своем
«Продавать сейчас было бы ошибкой», «имей терпение» — увещевали Расмуса, когда его сомнения начали усиливаться. Фото иллюстративное.
Биржа
  • 14.01.26, 08:35
Эстонский инвестор потерял 99 процентов своих инвестиций в «VIP-группе» WhatsApp
«Учредить паевое товарищество теперь проще, быстрее и удобнее», – говорит руководитель повседневного банковского обслуживания бизнес-клиентов банка Coop Эрье Меттас.
Подсказка
  • 13.01.26, 16:39
Покойся с миром, стартовый счет! Порядок внесения уставного капитала при создании OÜ изменился
Министр финансов Юрген Лиги заявил, что он и Министерство финансов подвергали критике снижение налогов.
Новости
  • 13.01.26, 19:42
Тысячи работников культуры лишились зарплат из-за ошибки. Вину за просчет в законе об азартных играх перекладывают на Минфин
Налоговый консультант решился на эту инвестицию, надеясь, что компания Arco Vara сможет вдохнуть новую жизнь в недавно приобретенный квартал Лютера.
Новости
  • 13.01.26, 17:53
Налоговый консультант приобрел у испытывающего трудности девелопера акции Arco Vara стоимостью 2 млн евро
Бывший руководитель завода Stoneridge Electronics Eesti Ардо Асперк в декабре вошел в правление оборонной компании Wehold OÜ.
Новости
  • 14.01.26, 14:12
Новая оборонная компания, основанная создателями Skeleton и Frankenburg, наняла опытного топ-менеджера
Подводный кабель связи Elisa – один из шести, которые были повреждены в период новогодних праздников.
Новости
  • 14.01.26, 09:34
6 дней, 6 аварий: Эстония готовится бороться с повреждениями кабелей с помощью денег ЕС и более жестких наказаний
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026