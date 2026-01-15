Назад 15.01.26, 11:20 Инвестор Тоомас: знакомьтесь, номинанты на звание «Инвестор года» и «Инвестиционный поступок года» Если оставить в стороне биржевые падения и рост, то для меня самым захватывающим инвестиционным моментом года является объявление номинантов на звание «Инвестор года» и «Инвестиционный поступок года».

Кто станет инвестором года и какой поступок будет признан лучшим инвестиционным поступком года, станет известно на моей конференции 24 января.

Foto: Фото: автор фотографий — Рауль Меэ, коллаж — Елена Ценно

В начале нового года, как раз накануне конференции инвестора Тоомаса, есть повод на минуту остановиться и оглянуться назад – посмотреть, что происходило на нашем инвестиционном ландшафте в прошлом году.