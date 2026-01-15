Инвестор Тоомас: знакомьтесь, номинанты на звание «Инвестор года» и «Инвестиционный поступок года»

Кто станет инвестором года и какой поступок будет признан лучшим инвестиционным поступком года, станет известно на моей конференции 24 января.
Foto: Фото: автор фотографий — Рауль Меэ, коллаж — Елена Ценно
В начале нового года, как раз накануне конференции инвестора Тоомаса, есть повод на минуту остановиться и оглянуться назад – посмотреть, что происходило на нашем инвестиционном ландшафте в прошлом году.
«Инвестор года» по версии Äripäev Лев Долгачев получил задание вложить деньги прямо со сцены конференции Инвестора Тоомаса. Изначально он планировал инвестировать в индекс Nasdaq 100, но этот план осуществлен не был. «Подумал, что все слишком дорого, чтобы что-то покупать», – отметил Долгачев.