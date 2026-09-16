Руководитель, работавший на Илона Маска: я спал в машине, постоянно грозило увольнение
По словам Стивена Праста, который годами работал руководителем в компаниях Илона Маска SpaceX и Tesla, миллиардер требовал от своих сотрудников полной самоотдачи и сосредоточенности именно на проблеме, которую в данный момент нужно было решить.
Может ли кто-нибудь из предпринимателей стать президентом Эстонии? «Этого никогда не произойдет», – считают несколько представителей бизнеса. Тем не менее потенциальных кандидатов называют среди банкиров, предпринимателей технологического сектора и промышленников.
Призывы замедлить развитие искусственного интеллекта оказали давление на акции технологических компаний. Акции японского инвестиционного конгломерата SoftBank упали на 13 процентов. Цена на нефть выросла более чем на 2,5%.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.