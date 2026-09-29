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Утечка раскрыла содержание документа Anthropic об IPO

Утечка проспекта первичного публичного размещения акций компании в сфере искусственного интеллекта Anthropic, готовящейся к выходу на биржу, показала, насколько дорогим и капиталоемким в действительности является быстрый рост компании.
Глава Anthropic Дарио Амодеи призвал отрасль искусственного интеллекта замедлить темпы развития. В то же время на прошлой неделе компания выпустила новую модель Opus 5.5, чтобы укрепить свои позиции в конкуренции с OpenAI в преддверии ожидаемого IPO.
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