Утечка раскрыла содержание документа Anthropic об IPO
Утечка проспекта первичного публичного размещения акций компании в сфере искусственного интеллекта Anthropic, готовящейся к выходу на биржу, показала, насколько дорогим и капиталоемким в действительности является быстрый рост компании.
Предприниматель с докторской степенью Антон Ведешин, продавший в начале года свою компанию Vespia компании Veriff, развивает новый бизнес под названием Snoika, который помогает компаниям стать заметнее на ИИ-платформах.
Хуанг: нагнетание страха перед катастрофой вредит обществу
Глава Nvidia Дженсен Хуанг не верит, что развитие искусственного интеллекта неизбежно приведет к потере контроля или массовой безработице. По его оценке, значительная часть страхов вокруг ИИ основана на прогнозах, которые до сих пор оказывались довольно неточными.
Разработчик мобильных приложений на базе искусственного интеллекта Bilt.me привлек 700 000 долларов инвестиций на ранней стадии. В раунде также приняли участие основатель Bolt Маркус Виллиг и основатель Lightyear Мартин Сокк.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.